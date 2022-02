Le pagelle: brillano Pirello e Gecchel nell'ottimo Candiolo; bene Vasciaveo, meno Caldarulo e Raeli nel Piossasco

PIOSSASCO Marcellino 6 Sbaglia sul gol del pareggio ospite calcolando male la traiettoria del cross, mentre è incolpevole nei due gol presi nella ripresa. Vasciaveo 6.5 Nel primo tempo il Piossasco vive dieci minuti ad alta pressione Candiolese, solo il suo intervento sulla linea salva il risultato. Sulla corsia di destra è sempre attento e preciso nelle letture, unico neo non aver provato a sgaloppare ogni tanto sulla corsia. Caldarulo Si. 5.5 Vive un match a due facce: una in fase offensiva dove spingendo con continuità crea non pochi grattacapi alla difesa biancorossa; e una in fase difensiva dove soffre terribilmente la velocità degli...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con