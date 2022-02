Candiolo monumentale: ci pensa sempre Emanuele Pirrello

Al Candiolo due settimane fa se gli avessero raccontato ciò che è successo probabilmente non ci avrebbero creduto. Infatti, dopo aver abbattuto la capolista Piossasco nella tredicesima giornata, hanno espugnato il campo anche del Villafranca, rubandogli lo scettro della prima posizione dopo appena una settimana di regno. Vittoria monumentale, di cuore, di qualità, di forza; nel segno sempre dello stesso "one man show": Emanuele Pirrello. Il Villafranca illude nel primo tempo con il gol di Alessandro Solera dal dischetto, nella ripresa il rosso di Hamza Zomorroud permette agli ospiti di ribaltare un match chiuso in nove uomini per squadra e...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con