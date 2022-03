Le pagelle: Federico piede fatato, Nosrallah da Fantacalcio

VALDRUENTO Sbordone 6.5 Impegnato a inizio gara in un paio di uscite dove si dimostra pronto e sicuro, mantiene il sangue freddo negli ultimi minuti quando la pressione del Mercadante si fa costante. Valentino 7 Un trattore vero. Si mangia la fascia dal primo all’ultimo minuto, emulando le gesta di Lovato in prima squadra. Oltre al dinamismo si dimostra abile nel dare manforte agli attaccanti. Filannino 6 Tra tutti pare quello un po’ più in apnea, soprattutto quado Loria e soci gli passano alle spalle in un paio di tagli. Nonostante tutto tiene botta con tutte le sue forze. Magnaguagno...

