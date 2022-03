Micidiale Gecchele, doppietta da urlo: è un Candiolo da sogno in fuga verso la vittoria

Il Candiolo è stratosferico. Dopo aver battuto Piossasco e Villafranca, vince anche lo scontro diretto con l'Orbassano che, al terzo posto e con solo tre punti dalla capolista, sperava nel colpaccio; però non avevano fatto i conti con lo spezza-sogni Alessio Gecchele, autore di una doppietta. I padroni di casa di Andrea Carfora hanno optato sul 4-3-1-2 per affrontare il match: Lento fra i pali; Alex Candido, Paradiso, Doria e Simone Candido in difesa; Hirjeu, Iavasile e Casoni in mezzo al campo; Chiola in trequarti dietro alla coppia composta da Busson e Mosio. La squadra di Sergio Zanellato rispondono con...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con