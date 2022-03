Freedom bestia nera ma il Torino di Riccardi vince l'ultima casalinga con le magie di La Sala e Munafò

Il Torino del tecnico Gianluca Riccardi vince lo scudetto Under 19 e festeggia sul campo di Via Bossoli, un traguardo matematicamente già tagliato ma premiato quest’oggi in vista dell’ultima partita casalinga contro la Freedom dal Dirigente Federale Michelangelo Notariello. È stato un testa a testa avvincente con il Pinerolo per la lotta al primo posto, tuttavia la squadra granata ha portato a casa trionfalmente gli scontri diretti d’andata e di ritorno e ha regalato poche speranze alle avversarie. Le torelle hanno onorato nel migliore dei modi il campionato, giocando con cuore e grinta e mettendo nel sacco la dodicesima vittoria...

