Il girone più pazzo di tutti: 3 squadre per un solo sogno

Una volata finale da brividi. Così si potrebbe riassumere l'ultimo turno del Campionato Under19 Asti che si disputerà sabato 7 maggio. Il focus principale sarà quello relativo alla seconda posizione, che varrebbe l'accesso alla fase play-off, dove sono ben tre le formazioni in lizza per la piazza d'onore. I clamorosi risultati derivati dall'ultima giornata hanno mutato gli equilibri in chiave secondo posto, ma andiamo con ordine.

UNA POLTRONA PER TRE

L'ultima giornata del Campionato Under 19 Asti ha regalato più di una sorpresa per quanto riguarda la posizioni al vertice della classifica. L'Annonese si è già qualificata aritmeticamente al Campionato Regionale Under 19 2022-2023 ma, nonostante la certezza della promozione, i biancoazzurri vogliono continuare ad onorare il campionato, a dimostrazione del 9-1 rifilato alla Sport Italy. La capolista chiuderà il campionato con la miglior differenza reti, al momento +41, il miglior attacco, 65 le reti realizzate sino adesso, e forse con la miglior difesa, con all'attivo 23 gol subiti. Numeri che certificano la costanza di rendimento nell'arco dell'annata in termini di risultati conseguiti e di come la compagine biancoazzurra sia un macchina praticamente perfetta.

Seppur vero che la capolista non ha più nulla di chiedere a questo campionato, potrebbe però decidere le sorti di chi sarà la seconda classificata che potrà accedere alla fase Play-Off per acquisire il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under19 2022-2023. L'ultima giornata, che si disputerà sabato 7 maggio, vedrà la sfida Trofarello-Annonese come match clou dell'appuntamento finale dell'annata, motivo per cui i biancoazzurri potrebbero essere l'ago della bilancia in ottica secondo posto. Attualmente la classifica vede però il Canelli 1922 in seconda posizione a quota 45 punti, seguito dal Trofarello a 44 e dallo Spartak San Damiano a 43. Solamente una di loro giocherà poi il quadrangolare con la seconda del campionato juniores di Alessandria e le seconde dei due gironi cuneesi.

SCA ASTI GUASTAFESTE

La momentanea situazione in graduatoria è figlia di quanto è avvenuto nel corso dell'ultimo turno che si è disputato sabato scorso, al termine del quale sono giunti risultati clamorosi. Tra questi spiccano le sconfitte esterne del Trofarello e dello Spartak SD. I biancorossi sono stati battuti per 2-1 dalla Sca Asti, mentre i rossoblù hanno rimediato un sonoro 5-2 contro il Castelnuovo Don Bosco. Per gli astigiani si è trattato della terza sconfitta consecutiva, un ruolino di marcia decisamente sottotono proprio nel momento topico della stagione. La prima di queste è arrivata proprio contro la Sca, che con lo stesso risultato (2-1) ha battuto lo Spartak in casa propria. Il tutto potrebbe essere perfetto per le ambizioni del Canelli, ma l'ostacolo per gli spumantieri non è così piccolo.

I biancoblù affronteranno infatti proprio la Sca, che, se dovesse mantenere il ritmo avuto contro le big, potrebbe rappresentare un grosso spauracchio a Canelli. Gli spumantieri fanno comunque leva su un filotto di 5 vittorie di fila, di cui l'ultima il roboante 5-1 in casa del Moncalieri. Sulla scia dell'entusiasmo creatosi con le recenti vittorie di tappa in tappa, l'ultimo turno di campionato vede il Canelli come candidata favorita al secondo posto, ma mai dire mai. Lo Spartak SD attenderà il Pecetto per l'appuntamento casalingo, mentre il Trofarello è chiamato all'impresa contro l'Annonese, battistrada della graduatoria e già promossa, ma decisa a chiudere la strabiliante stagione in grande stile.

E in caso di arrivo a pari punti? Ricordiamo che, in quanto non c'è in palio un titolo sportivo come nel caso del primo posto, in caso di arrivo appaiati al secondo posto si guarderà la Classifica Avulsa tra le 2 o più formazioni a pari punti. In caso di ulteriore parità negli scontri diretti si procederà a valutare la differenza reti negli scontri diretti, infine la differenza reti totale.

SECONDO POSTO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

CLASSIFICA

Posizione Squadra Punti PG PV PN PP RF RS DR 2 Canelli 1922 45 21 15 0 6 53 24 +31 3 Trofarello 44 21 14 2 5 49 28 +21 4 Spartak SD 43 21 14 1 6 58 32 +26

SCONTRI DIRETTI: RISULTATI

Data Partita Risultato 16/10/2021 Spartak SD-Trofarello 1-2 23/10/2021 Canelli 1922-Spartak SD 3-0 6/11/2021 Canelli 1922-Trofarello 0-4 12/03/2022 Trofarello-Spartak SD 2-2 19/03/2022 Spartak SD-Canelli 1922 4-1 2/04/2022 Trofarello-Canelli 1922 0-2

SCONTRI DIRETTI: CLASSIFICA

Posizione Squadra Punti PG PV PN PP RF RS DR 1 Trofarello 7 4 2 1 1 8 5 +3 2 Canelli 1922 7 4 2 1 1 6 8 -2 3 Spartak SD 4 4 1 1 2 7 8 -1

ULTIMA GIORNATA