Ad un passo dal sogno: l'ultima trasferta per il Grand(e) Paradis(o)

E' tutto pronto per l'ultimo atto infuocato di un'annata elettrizzante, pronta a stupire sino al calare del sipario. Ci sono tutti gli ingredienti per un finale al cardiopalma nell'ultima giornata del Campionato Under 19 Ivrea, in programma sabato 7 maggio. Di grande interesse sarà l'accesa bagarre per la prima e la seconda posizione, il che significherebbe rispettivamente promozione diretta e accesso alla fase play-off del Campionato Regionale Under 19 2022-2023. Immergiamoci.

SCONTRO DIRETTO DECISIVO

La più grande notizia che è giunta dall'ultimo turno dell'Under 19 Ivrea è la vittoria dell'Agliè Valle Sacra per 3-0 ai danni del Montanaro, scontro diretto decisivo per il primato del girone a una giornata dalla conclusione del campionato. La compagine di Silvestri ha battuto la diretta rivale alla promozione ai Regionali nel segno di Triberti, protagonista assoluto del match con una tripletta. I padroni di casa hanno sbloccato subito il risultato, trovando il raddoppio sul finale della prima frazione di gioco e calando il tris poco prima del triplice fischio: Alessandro, nonostante l'espulsione che ha solamente in minima parte intaccato la prestazione, ha così raggiunto quota 14 sigilli stagionali, ad una sola lunghezza di distanza da Luca Tiziano (Montanaro) capocannoniere.

L'Agliè Valle Sacra ha colto il quarto successo consecutivo, con ben otto vittorie di tappa nell'arco delle ultime nove giornate. Una sequenza di risultati formidabili, interrotta solamente dal pareggio casalingo contro lo Junior Torrazza, che ha proiettato i biancoazzurri all'apice della graduatoria. Un andamento stagionale nella seconda metà dell'annata impeccabile, come testimoniato dal fatto che la rosa allenata da Silvestri sia quella con il reparto avanzato più prolifico del campionato con 50 reti realizzate e allo stesso tempo con la miglior retroguardia difensiva con 19 gol subiti. Numeri che certificano la qualità della rosa alladiese sia sotto il punto di vista tecnico che dell'espressione della propria filosofia calcistica indipendentemente dalla caratura dell'avversario affrontato.

L'AGLIÈ VALLE SACRA DI SILVESTRI AD UN PASSO DALLA PROMOZIONE AI REGIONALI

In contrasto all'apoteosi biancoazzurra vi è, di contro, la delusione del Montanaro. La compagine capitanata da Cadeddu è crollata proprio sul più bello, con la trasferta decisiva di Agliè che si è rivelata ampiamente amara. Dopo aver ottenuto un poker di successi in sequenza, i gialloblu sono incappati alla vigilia del big match nel pareggio casalingo per 2-2 contro l'Aosta 511: una brusca frenata che ha consentito all'Agliè Valle Sacra prima l'aggancio in vetta e successivamente il sorpasso, consumando il dramma, sportivamente parlando, dei giallazzurri.

Gli alladiesi precedono i montanaresi di 3 lunghezze, il che significa che ai biancoazzurri basta un punto per ottenere la promozione diretta ai Regionali. L'ultimo scoglio è rappresentato dalla trasferta contro il Grand Paradis, mentre i giallazzurri affronteranno in casa lo Junior Torrazza. Ambedue le partite vedono le due contendenti al titolo favorite per cogliere il successo di tappa, in virtù del fatto che le rispettive avversarie non abbiano più nulla da chiedere all'annata in corso.

Tuttavia, un errore di sottovalutazione potrebbe risultare decisivo e mutare nuovamente gli equilibri al vertice: se dovesse perdere l'Agliè e vincere il Montanaro le due formazioni arriverebbero appaiate alla fine, aprendo allo scenario spareggio per la promozione.

IL MONTANARO DI MASSIMILIANO CADEDDU SPERA NEL MIRACOLO

PLAY-OFF: RIMPIANTO STRAMBINESE

Agliè Valle Sacra e Montanaro si contenderanno nell'ultimo turno, in programma sabato 7 maggio, il primo posto. Per quanto concerne la seconda posizione il dado è già tratto. Infatti, la Strambinese, terza, ha un distacco di quattro lunghezze dalla piazza d'onore, conseguentemente è tagliata fuori dal discorso play-off. Nonostante la compagine di Pesce abbia vinto le ultime due partite col punteggio di 3-0, ambedue in casa contro Polisportiva Valmalone e Saint Vincent Châtillon, il trittico di passi falsi nei tre turni antecedenti ha tarpato le ali alla rosa biancoblù.

Alla 15a giornata la Strambinese era appaiata in vetta con l'Agliè Valle Sacra a quota 29 punti. Il turno seguente, che vedeva lo scontro diretto tra le due formazioni, ha visto l'Agliè trionfare per 2-1, dando inizio alla crisi di risultati degli strambinesi. I ragazzi di Pesce hanno successivamente perso tra le mura amiche contro il Grand Paradiso per 2-3 e in seguito per 1-0 nella trasferta contro il Junior Torrazza. Una spirale negativa che ha spento ogni ambizione o sogno di gloria dei biancoblù in ottica non solo promozione anche play-off. Tuttavia, la Strambinese ha già conquistato matematicamente la medaglia di bronzo del girone, seppur rappresenti una magra consolazione per come si era evoluta positivamente l'annata.

BAGARRE QUARTO POSTO

Attualmente lo Junior Torrazza è quarto a quota 28 punti. I ragazzi di Capriolo sono usciti sconfitti per 0-2 dalla sfida casalinga contro La Vischese nell'ultima giornata, stop arrivato dopo il buon bottino di 7 punti nel computo totale nelle tre sfide consecutive contro Agliè Villa Sacra, Strambinese e La Pianese. Appaiati con i gialloblu al quarto posto vi è l'Aosta 511. I ragazzi di Donato hanno scalato la graduatoria nelle recenti settimane grazie a una successione di cinque risultati consecutivi frutto di 3 vittorie e 2 pareggi, con 11 reti realizzate e 8 subite. Il poker di squadre in bagarre per la quarta posizione è completato da La Vischese e La Pianese, rispettivamente a quota 26 e 25 punti. I biancorossi stanno attraversando un periodo complicato, complice le ultime tre sconfitte consecutive.

ULTIMA GIORNATA: PROGRAMMA