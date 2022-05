Torino-Sedriano nei quarti Scudetto: parte la caccia alla finalissima di Firenze

Il Dipartimento Calcio Femminile ha effettuato alle 12:00 di oggi il sorteggio per definire la corsa allo Scudetto Under 19 Femminile. Di seguito il programma dei quarti di finale. Le vincenti accederanno in semifinale (gara unica il 18 giugno), mentre la finale si disputerà sabato 25 giugno alle ore 10.30 presso il Centro di Formazione Federale "Gino Bozzi" di Firenze.

WOMEN LECCE (Puglia) - VIS MEDITERRANEA SOCCER (Campania)

TRIANGOLARE:

GRIFONE GIALLOVERDE (Lazio) - LUCCHESE FEMMINILE (Toscana) - SPEZIA CALCIO FEMMINILE (Liguria)



ACCOPPIAMENTO 2:

TORINO - SEDRIANO (Andata sabato 28 maggio alle. 15:30. Campo: Passo Buole B sint. – Via Bossoli, 76/B - Torino.

Ritorno sabato 11 giugno Centro Sportivo Comunale – Via Campo Sportivo 12 - Sedriano



ACCOPPIAMENTO 3

BOLOGNA (Emilia Romagna) - PORDENONE CALCIO S.R.L. (Veneto-Trento-Bolzano)



Alle ragazze di Sedriano, dunque, è toccata l'affascinante sfida contro le Granata, allenate da Gianluca Riccardi, campione in carica con la Rappresentativa piemontese all'ultimo torneo delle regioni.





IL REGOLAMENTO

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta: Saranno attribuiti punti tre in caso di vittoria, punti uno in caso di parità e punti zero in caso di sconfitta. Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: punti ottenuti negli incontri disputati; della migliore differenza reti; del maggior numero di reti segnate; del maggior numero di reti segnate in trasferta.