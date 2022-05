Metà spagnola metà italiana, ma il suo talento è sbocciato in Inghilterra!

18 anni ancora da compiere, un'identità calcistica ben definita da una storia cominciata a Londra, proseguita prima a Milano e poi a Sedriano. Paula Majone è il capitano della squadra che all'ultima curva si è aggiudicata il Campionato Under 19 sul Fiammamonza, e che ora si appresta a giocare i quarti di finale per lo Scudetto contro il Torino.

Papà Italo è dirigente della squadra, la mamma, Soraya, è spagnola: il dna di "Pau" é internazionale come la squadra del suo cuore. In campo è una giocatrice di classe, nel senso che fa cose difficili facendole sembrare semplici, ma soprattutto belle. Paula è capace di regolare il battito del cuore di una squadra forte e unita, in grado di esaltarsi nei momenti più difficili.

Della sua storia, del suo allenatore, delle compagne e di tutto il "mondo di Paula" abbiamo parlato direttamente con lei alla vigilia della grande sfida contro le granata.