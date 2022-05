La ex capolista sfonda le porte sbagliate: KO nella sfida decisiva

Un film da premio oscar, ma non un film di gioia. Un vero dramma sportivo si consuma in collina, a pochi chilometri dal Giro d'Italia: il Barracuda, arrivato a Riva presso Chieri con la vetta del girone C in tasca e il proprio destino nelle mani, perde contro il PSG e rimane con un pugno di mosche in mano. Infatti i rossoblù torinesi non faranno nemmeno i playoff, proprio perché scavalcati sia dal Moderna Mirafiori (che invece festeggia una clamorosa qualificazione ai Regionali 2022/23) che dal Carmagnola, che invece andrà a giocarsi i regionali ai playoff. Tanta, troppa delusione per...

