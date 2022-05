Raeli per la speranza, Pirrello per l'esultanza: il Candiolo è campione

Il Candiolo è campione provinciale. I ragazzi di Sergio Zanellato festeggiano davanti ad una cornice di tifo stupenda l'impresa "Regionale". E' bastato il pareggio per 1-1 con il Piossasco, il quale dal canto suo doveva vincere per sorpassare i rivali, invece ha chiuso al secondo posto con sole due lunghezze dai rosso crociati vedendo il suo sogno infrangersi sulla traversa e su salvataggi sulla linea di porta. E' stata, oltre ad una sfida emozionante, una rivalità tra le due tifoserie capaci di spingere i propri beniamini per oltre novanta minuti. Alzala al cielo Candiolo, alzala al cielo... Zanellato non ha...

