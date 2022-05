Destinazione paradiso: verso i play-off di Juniores Provinciale

Adesso si balla sul serio. Al termine della regular season del Campionato Provinciale Under 19 2021-2022, siamo pronti ai playoff, che assegneranno ancora 5 posti per il prossimo campionato Regionale. Le squadre seconde classificate in ciascuno degli 11 gironi ha ottenuto l'accesso alle fasi finali di playoff, con le 11 società che si giocheranno il tutto per tutto a partire da sabato 28 maggio e per i successivi 2 weekend. Le 11 partecipanti andranno a comporre due quadrangolari e un triangolare, articolati con gare di sola andata come riportato sul Comunicato Ufficiale n° 92: ogni formazione giocherà una gara in casa, una fuori e una in campo neutro.

TRIANGOLARE A

SAN FRANCESCO VERBANIA (VCO)

La formazione verbanese è stata protagonista di un'annata positiva contraddistinta dal duello contro la Sparta Novara che, però, complessivamente si è rivelata una squadra senza quasi punti deboli. Il distacco finale tra le due compagini è di soli sei punti a vantaggio dei novaresi, tuttavia il San Francesco Verbania ha chiuso aritmeticamente con la medaglia d'argento con netto anticipo rispetto all'ultimo turno di campionato.

I verbanesi hanno colto 22 vittorie di tappa nell'arco dell'annata, con una differenza reti di +52, seconda solamente a quella della capolista. Ad eccezione della sconfitta rimediata ad inizio maggio contro il Gravellona, i neroverdi hanno ottenuto otto vittorie nelle nove giornate conclusive della regular season. Una successione di risultati che gli porta a guardare gli spareggi finali con grande consapevolezza nei propri mezzi.

MONTANARO (IVREA)

Per come stava prendendo forma l'annata, il Montanaro è una delle grandi deluse tra i differenti Campionati Under 19 Provinciali. A tre turni dalla conclusione la compagine gialloblù è stata in vetta alla graduatoria, alternandosi al primato della classifica con l'Agliè Valle Sacra . La rosa allenata di Cadeddu si è completamente smarrita proprio nel momento decisivo. Successivamente al perentorio poker di successi in sequenza contro Grand Paradis, Polisportiva Valmalone, Saint Vincent Chatillon e River Plaine, con un complessivo di 15 reti realizzate e 3 subite, i gialloblù sono incappati nell'amara sconfitta esterna nello scontro diretto con l'Agliè Valle Sacra per 3-0.

Una cocente delusione che ha tarpato le ali alla compagine di Cadeddu, un contraccolpo dal punto di vista psicologico che ha avuto ripercussioni anche sull'ultima sfida stagionale contro il Junior Torrazza, chiusa con un pareggio per 1-1 ampiamente deludente. Insomma, un rush finale che ha creato non indifferenti problematiche ai montanaresi, chiamati a gettare il cuore oltre l'ostacolo nei play-off per cercare di riprendere la retta via negli spareggi.

CANADA' (BIELLA)

Nonostante il Canadà sia incappato nella duplice sconfitta a distanza di sette giorni rispettivamente contro il Gattinara per 4-2 in trasferta e per 0-2 in casa contro il Gaglianico, i rossoblù sono riusciti a staccare il pass per i play-off. Al Ponderano, di riposo in occasione del turno conclusivo, non è bastato il back to back di vittorie perentorie ai danni del Livorno Ferraris, 4-0, e del Vigliano, 0-3 in trasferta. Nonostante le due squadre abbiano concluso a pari punti, gli scontri diretti a favore dei rossoblù si sono rivelati decisivi nel computo finale.

PROGRAMMA

GIORNATA 1

San Francesco Verbania - Montanaro

Riposa: Canadà

GIORNATA 2

IN CASO DI VITTORIA SAN FRANCESCO VERBANIA

Montanaro-Canadà

Riposa: San Francesco Verbania

IN CASO DI PAREGGIO O VITTORIA MONTANARO:

Canadà-San Francesco Verbania

Riposa: Montanaro

GIORNATA 3

IN CASO DI VITTORIA SAN FRANCESCO VERBANIA NELLA GIORNATA 1

Canadà-San Francesco Verbania

Riposa: Montanaro

IN CASO DI PAREGGIO O VITTORIA MONTANARO NELLA GIORNATA 1

Montanaro-Canadà

Riposa: San Francesco Verbania

CLASSIFICA

QUALIFICATA AI REGIONALI LA PRIMA CLASSIFICATA DEL TRIANGOLARE. Verranno considerati per la classifica, in caso di arrivo a pari punti, scontri diretti, differenza reti totale, maggior numero di reti segnate, eventuale sorteggio.

CALENDARIO

Partita Data Ora Città Via Campo San Francesco Verbania-Montanaro 28/05/22 15:30 Verbania Via Alle Fabbriche 8 Sintetico "Al Centro"

QUADRANGOLARE B

PASTORFRIGOR STAY (ALESSANDRIA)

Com'era facile prevedere, l'ultimo turno del Campionato Under 19 di Alessandria ha regalato un finale thrilling al culmine di un'annata vissuta col cuore in gola ai piani alti della classifica. Il testa a testa al primato della graduatoria ha visto l'Arquatese sopravanzare proprio sulla linea del traguardo la Pastorfrigor Stay nello scontro diretto dell'ultimo turno grazie al successo di misura per 1-0 in pieno recupero. Per i casalesi un amarissimo finale che, però, non deve minare le certezze di una rosa che ha mostrato un grande potenziale.

Nelle sei partite antecedenti al match clou finale, la rosa di Riccobono aveva ottenuto altrettanti successi totalizzando 26 reti realizzate subendone appena 5. I 64 sigilli messi a referto nell'arco dell'annata, reparto avanzato più prolifico del girone, certificano il gioco propositivo dei monferrini, che ora dovranno confrontarsi con altre ostiche squadre degli altri comitati. Oltre al fronte offensivo, anche solidità difensiva della compagine di Riccobono ha rappresentato un fattore chiave nel loro percorso stagionale, con sole 20 reti subite. In ottica playoff la Pastorfrigor Stay può far affidamento sulle frecce Siragusa e Bifolco, autori rispettivamente di 16 e 14 marcature stagionali, la cui spiccata vena realizzativa potrebbe rappresentare un'arma in più nel ventaglio di opzioni per agguantare quella promozione sfumata al fotofinish.

TROFARELLO (ASTI)

L'ultimo turno del Campionato Under 19 Asti si preannunciava decisamente elettrizzante per la sfida a tre tra Spartak San Damiano, Canelli 1922 e Trofarello per la piazza d'onore. Una poltrona per tre sulla quale si è seduta l'armata biancorossa, capace di battere per 2-1 la capolista Annonese e allo stesso tempo di approfittare del passo falso del Canelli 1922, stoppato in casa dalla Sca Asti con un pirotecnico 3-3 finale tanto spettacolare quando drammatico, sportivamente parlando, per i canellesi.

Per i ragazzi di Daniele Manto il mondo si è capovolto nell'arco di sette giorni, passando dalla sconfitta contro la Sca Asti all'apoteosi per aver battuto la battistrada della graduatoria nell'ultimo turno garantendosi la possibilità di accedere agli spareggi. Il Trofarello ha costruito il proprio cammino grazie un girone d'andata contraddistinto da una spiccata continuità di rendimento, totalizzando 25 su 33 punti disponibili, frutto di 8 vittorie, un pareggio e due sconfitte, realizzando complessivamente 20 reti e subendone 12. Successivamente al giro di boa i trofarellesi hanno riscontrato qualche criticità in più, con un andamento più altalenante, ma dal punto di vista psicologico arrivano ai play-off in grande forma.

ALBA CALCIO (CUNEO A)

Grazie a un finale impeccabile, cinque vittorie consecutive, l'Alba Calcio ha conquistato il secondo posto con appena un punto di vantaggio sul Bernarzole, la diretta rivale alla piazza d'onore. Le basi per il colpo di reni finale sono state poste successivamente al periodo poco brillante che gli albesi hanno vissuto a cavallo tra la 18ª e la 20ª giornata. Un trittico di impegni al culmine del quale hanno conquistato un punto, frutto del pareggio per 1-1 con la Roretese, e due sconfitte, esterna col Sommariva Perno per 3-2 e a tavolino contro il Bernazole. Successivamente al giro di boa, i langaroli hanno avuto un rendimento con continuità di risultati più accentuata. In vista dei play-off, il positivo periodo che la compagine biancocrociata sta attraversando potrebbe rappresentare una marcia in più sotto il profilo psicologico.

SAN BENIGNO CUNEO (CUNEO B)

Un girone quasi perfetto ha consentito al San Benigno di agguantare la piazza d'onore alle spalle dell'imprendibile Valle Po. I gialloverdi hanno vissuto solamente un periodo di leggero calo tra nella seconda metà dell'annata. Infatti, tra la 19ª e la 21ª giornata, i cuneesi sono incappati in due pareggi, rispettivamente contro Azzurra per 0-0 e contro Scarnafigi per 1-1, e perdendo lo scontro diretto per il primato contro il Valle Po per 4-2. Ad eccezion fatta dei due punti collezionati nell'arco dei tre turni sopracitati, per il resto del girone di ritorno sono giunte solamente vittorie. Una delle migliori caratteristiche dei gialloverdi è rappresentata dalla spiccata vena realizzativa del reparto offensivo, con 77 reti nell'arco della stagione.

PROGRAMMA

GIORNATA 1

Pastorfrigor Stay-Trofarello

San Benigno-Alba Calcio

GIORNATA 2

Alba calcio-Pastorfrigor Stay

Trofarello-San Benigno

GIORNATA 3 (campo neutro)

Pastorfrigor Stay-San Benigno

Trofarello-Alba Calcio





CLASSIFICA

QUALIFICATE AI REGIONALI LA PRIMA E LA SECONDA CLASSIFICATA DEL QUADRANGOLARE. Verranno considerati per la classifica, in caso di arrivo a pari punti, scontri diretti, differenza reti totale, maggior numero di reti segnate, eventuale sorteggio.

CALENDARIO

Partita Data Ora Città Via Campo Pastorfrigor Stay-Trofarello 28/05/22 15:30 Frassinetto Po Lamarmora Filippo Raciti San Benigno-Alba Calcio 28/05/22 15:30 San Benigno-Cuneo Dalle Monache Comunale Alba Calcio-Pastorfrigor Stay 4/06/22 15:30 Alba Corso Nino Bixio Sintetico "Michele Coppino" Trofarello-San Benigno 4/06/22 15:30 Trofarello Torricelli 22 Valentino Mazzola Pastorfrigor Stay-San Benigno 11/06/22 15:30 - - Neutro Trofarello-Alba Calcio 11/06/22 15:30 - - Neutro

QUADRANGOLARE C

POZZOMAINA (TORINO A)

Uno scontro diretto, quello che si è disputato lo scorso 25 maggio, che ha stabilito chi sia la regina del Girone A del Campionato Under 19 Torino, costringendo i grigiorossoblù a passare dai play-off per ottenere l'eventuale promozione al Campionato Regionale Under19 Regionale 2022-2023. Il Pianezza ha vinto lo spareggio col Pozzomaina per 2-3 sul campo neutro dello Spazio Talent Soccer, con le reti decisive di Lavina, Finizio e Cavaglieri. Nonostante l'obiettivo sfumato proprio all'ultimo, il Pozzo può considerare la sua stagione eccellente, viste le 23 vittorie di tappa su 26 appuntamenti stagionali, incappando in solamente 3 stop. Il ruolino di marcia della compagine di Bottallo la pone come una delle più temibili in ottica play-off: il Pozzomaina darà tutto per centrare quell'obiettivo Regionali che cerca da tantissimo tempo.

VALDRUENTO (TORINO B)

Seppur il Mercadante abbia disputato un'annata a dir poco perfetta, portando il livello della competizione uno step più in alto rispetto al resto della concorrenza, il Valdruento ha viaggiato per ampi tratti a ritmi elevatissimi, trovandosi fondamentalmente nella terra di nessuno. I druentini hanno chiuso con tredici lunghezze di disavanzo dalla capolista, ma allo stesso tempo con un margine di quindici di vantaggio sulla terza classificata, il Barcanova. Poco altro da dire sulla squadra di Davide Domizi, che ha dimostrato di avere le carte in regola per giocarsi i Regionali.

Da sottolineare il brillante finale dell'annata da parte dei rososblù, in grado di inanellare una sequenza di sette successi consecutivi chiudendo con 20 vittorie complessive, con 83 reti realizzate e 22 subite. Una formazione equilibrata tra i differenti reparti, con meccanismi tattici ben collaudati, intraprendente sul fronte offensivo e con una retroguardia difensiva difficilmente penetrabile. Un mix di fattori che la portano a essere una delle compagini candidata alla promozione.

CARMAGNOLA (TORINO C)

Lo spumeggiante finale del Girone C dell'Under 19 Torino ha visto primeggiare il Moderna Mirafiori, con appena un punto di vantaggio sul Carmagnola, la cui medaglia d'argento ha consentito ai carmagnolesi di staccare il pass per gli spareggi successivi alla regular season. Seppur la promozione diretta sia sfumata per un solo punto, i biancoazzurri di Paolo Biolatto hanno vissuto l'annata sempre ai piani alti della classifica. Non un'impresa semplice considerando il fatto di quanto sia stato competitivo questo girone, con le prime sei in lizza per la conquista del trofeo. Il punto di forza del Carmagnola è sicuramente il reparto offensivo, con 138 reti realizzati delle quali 36 portano la firma di Garcea, capocannoniere del girone. Numeri da stropicciarsi gli occhi e che metteranno a dura prova qualunque difesa ai play-off.

PIOSSASCO (PINEROLO)

Il tanto atteso scontro diretto nell'ultimo turno del Campionato Under 19 Pinerolo ha visto il pareggio per 1-1 tra Candiolo e Piossasco emanando il tanto atteso verdetto: i candiolesi sono stati promossi, i granata dovranno passare dagli spareggi. La rosa allenata da Beppe Volpe ha mostrato una continuità di rendimento e un'attitudine mentale di primo piano per riuscire a stare al passo con il ritmo imposto dalla prima della classe. Antecedentemente al pari conclusivo nel big match dell'ultimo turno, i granata avevano ottenuto nove successi in sequenza, mettendo a referto 24 marcature, 2.66 reti a incontro, subendo appena 5 gol, 0.55 di media per match. Il Piossasco è una squadra in forma e, data la promozione sfumata nei novanta minuti finali, è pronta a dare battaglia con una motivazione extra.

PROGRAMMA

GIORNATA 1

Carmagnola-Piossasco

Pozzomaina-Valdruento

GIORNATA 2

Piossasco-Pozzomaina

Valdruento-Carmagnola

GIORNATA 3

Pozzomaina-Carmagnola

Valdruento-Piossasco

CLASSIFICA

QUALIFICATE AI REGIONALI LA PRIMA E LA SECONDA CLASSIFICATA DEL QUADRANGOLARE. Verranno considerati per la classifica, in caso di arrivo a pari punti, scontri diretti, differenza reti totale, maggior numero di reti segnate, eventuale sorteggio.

CALENDARIO