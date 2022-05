Finizio chapeau, Ftoni cecchino

22 giocatori in campo: 21 ottimi e 1 di un livello superiore. Si potrebbe riassumere così il primo match del girone a tre valevole per il titolo provinciale under 19, tra Pianezza e Mercadante, con i padroni di casa che si portano a casa i primi tre punti, in attesa di affrontare il Moderna nell'ultima partita, che potrebbe incoronarli campioni di Torino. È Gabriele Finizio l'uomo di livello superiore, che realizza la rete decisiva a 15 minuti dalla fine, dando così la vittoria al Pianezza, che nell'arco dei 90 minuti è stata la squadra che ha meritato di più. In difficoltà...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con