Rissone come Kompany contro il Leicester: la perla dai 40 metri è un passo verso i regionali

Come decidere una sfida decisiva? Chiedere a Filippo Rissone, difensore centrale del Pozzomaina, il quale con una conclusione da una distanza impossibile ha trovato l'incrocio dei pali e ha regalato i primi tre punti pesantissimi per centrare l'obiettivo regionale e lasciando il Valdruento a bocca asciutta. In una sfida tanto bella quanto sentita succede tutto nei quaranta cinque minuti della ripresa. Sblocca la sfida Ennasry Amine con una doppietta lampo per i padroni di casa, il Valdruento risponde con Federico Russo su un calcio di rigore. 2-1 dopo nemmeno un quarto d'ora la sfida si assesta fino alla perla di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con