Catastrofe blaugrana: il Settimo passeggia sul Barcanova, è 10-0!

Una debalce storica, una sconfitta che preoccupa e che mette in allarme un ambiente intero in ristrutturazione totale. Il Settimo è spietato e con una goleada sonora stende il Barcanova: l'esordio provinciale finisce 10-0 per le violette, molto più che un cappotto, molto più che una vittoria netta. E se si considera che dopo nemmeno un tempo il tabellino diceva già 7-0 la situazione spaventa ancora maggiormente, per un gruppo come quello di Cavadore che si sta pian piano costruendo e plasmando. Come uno tsunami, Chirone, Salerno e Assante si abbattono sull'inerme difesa blaugrana e nemmeno una piccola reazione di...

