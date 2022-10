Fantini alla Pinturicchio nella stracittadina: Guglielmino è padrone di Collegno

Anche quest'anno è derby a Collegno nonostante il cambio di categoria come non cambia il sapore e il significato che porta con sè una partita come questa. Una stracittadina molto combattuta sul piano agonistico nel cuore del campo ma che il Paradiso è stato più bravo a concretizzare a rete con un gol nel primo tempo di Fantini che taglia le gambe alla Pro dopo il rigore sbagliato da Morra. Nella ripresa i nerazzurri mettono subito le cose in chiaro raddoppiando i conti dopo un solo minuto: ancora Fantini si traveste da Pinturicchio e disegna una pennellata su punizione che toglie...

