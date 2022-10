Il rigore dubbio vale tre punti: seconda vittoria per i biancoblù

Il Vallorco sa solo vincere! Seconda vittoria consecutiva in campionato e primo tentativo di allungo in classifica. I ragazzi di Turigliatto hanno battuto La Vischese per 2-1, al termine di un match molto combattuto ed equilibrato. La differenza, però, la fa un rigore molto dubbio assegnato alla squadra di casa. Ciò che conta, però, è che ora la squadra di Cuorgnè è prima in campionato a punteggio pieno, mentre gli ospiti blaugrana fermano la loro marcia dopo aver vinto il derby con il Banchette solo una settimana fa. Per il Vallorco a segno la coppia vincente Ellena e Pernetta, per La Vischese...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?