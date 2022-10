Sarrocco show e Vergari in velocità, una doppia finezza che fa risorgere i gialloblu

Due squadre pronte a dare battaglia scendono in campo. Due squadre che devono iniziare a macinare punti se vogliono sognare un posto nei playoff o magari osare anche qualcosa in più. Due squadre ancora in cerca della prima vittoria, ma ansiose di dimostrare il potenziale. Con questi pretesti la partita non poteva che essere accesa e combattuta e proprio così è stato. Al termine dei novanta minuti ad imporsi è un Vianney che crea, produce e inventa di più spinta anche dall'impeto di Miscione, Vergari e Sarrocco. Un Rapid che esce sconfitto, ma mai domo e ancor più voglioso di dimostrare ciò di cui è capaci.

VERGARI E SARROCCO PER IL DOPPIO VANTAGGIO

Partita chiara fin dai primi contrasti e dalle prime giocate. Gli ospiti hanno come obiettivo quello di imporre il proprio gioco, fare possesso palla prolungato e aspettare il momento giusto per punire la difesa avversaria. I padroni di casa si adattano di conseguenza, chiudendosi in difesa a cercando modi per ripartire.

La prima potenziale occasione si presenta dopo sette minuti di gioco, ma è per il Rapid. Un errore difensivo gialloblu libera il numero sette granata, Albano, che però a tu per tu con Santoro tocca alto sopra la traversa. In seguito a questa disattenzione, il Vianney spinge ancor di più sull'acceleratore, concedendo ancora meno spazio ai pari età avversari. A spingerli sono le giocate individuali di Miscione, Serpentino e Mollo unite ad un ottimo possesso di palla corale.

Proprio per questo non stupisce il gol di Vergari al 18'. Miscione in maglia numero due recupera palla e si invola a gran velocità verso la porta avversaria. Poco prima di essere chiuso riesce a servire in corsa il compagno in maglia numero sette, Vergari si ritrova così solo contro Siri e riesce a batterlo dimostrando molto sangue freddo.

L' 1-0 provoca una reazione d'orgoglio del Rapid che prova a riversarsi nella metà campo avversaria, senza però creare seri problemi alla porta difesa da Santoro. Il Vianney non si fa attendere e cerca subito di raddoppiare. Sarrocco ci prova, ma il suo tiro è abbondantemente largo.

Al 28' un ghiotto calcio d'angolo si presenta per il Vianney. Sul cross in area non succede nulla, la palla viene infatti allontanata dall'area. Capita però nei piedi di Sarrocco, il ragazzo non ci pensa due volte e fa partire un tiro a giro che si insacca precisamente all'incrocio, per la gioia e lo stupore dei compagni.

In seguito al raddoppio ospite la partita si addormenta e le occasioni si fanno rare sia da una parte che dall'altra. Il Vianney torna al suo possesso palla che gli permette di controllare la partita assumendosi meno rischi possibile.

VIANNEY IN ASSOLUTO CONTROLLO

La seconda metà di gioco è un'esatta fotocopia della prima. Il Vianney continua ad imporre il proprio gioco e il Rapid cerca di ripartire senza però avere molto successo. Le occasioni per gli ospiti si fanno però più frequenti, così come le corse sulla fascia di Vergari e di Matellica. Le due ali arrivano spesso al cross, ma i loro attaccanti vengono sempre chiusi sul più bello.

Più la partita va avanti e più il Rapid soffre il gioco dei gialloblu. Nonostante il loro impegno il centrocampo rivale rimane tranquillo e gestisce palla senza troppi problemi. Varie occasioni si presentano sia a Mollo che a Serpentino, ma le loro conclusioni sono sempre troppo deboli per impensierire Santoro.

Nota positiva per i granata è sicuramente l'atteggiamento difensivo del secondo tempo. I quattro di difesa ci mettono fisico, cuore e una grande dose d'impegno e permettono al Rapid di non incassare uno svantaggio maggiore. La partita si fa più fisica, con continui scontri e contrasti in mezzo al campo. A calare sono però le emozioni.

Se ne va così placidamente la seconda metà di gioco. Il Vianney riesce quindi a solidificare il proprio vantaggio e a portarsi a casa dei preziosissimi tre punti, i primi della loro stagione. Il Rapid incassa l'ennesima sconfitta di un non brillante inizio di stagione, ma avranno ancora tempo per rifarsi. Ad attendere il Vianney c'è una Virtus Cenisia lanciata dopo la vittoria odierna, mentre la prossima sfida del Rapid sarà una trasferta contro un sant'Ignazio alla loro portata.

IL TABELLINO

RAPID TORINO-VIANNEY 0-2

RETI: 12' Vergari (V), 29' Sarrocco (V).

RAPID TORINO: Siri 6.5, Leonardi 5.5, Bogetto Ellena 5.5, La Dogana 6.5 (31' st Castagna 5.5), Ali 5.5, Mascoli 5.5, Albano A. 6, Catoggio 6, Filippelli 5, Garbossa 5.5, Carbone 6.5. A disp. Battistella, Pellegrino, Bascone.

VIANNEY: Santoro 6.5, Miscione 7.5, Marchese 7, Padula 7, Tardio 7 (20' st Pierro 6.5), Esposito 7, Vergari 8, Sarrocco 8 (28' st Montanarella 6.5), Serpentino 6.5 (9' st Liberti 7), Mollo 7.5 (20' st Core 6.5), Matellica D. 7 (39' st Cirdei sv). A disp. Caccamese, Panetta.

ARBITRO: Pennacchio di Collegno (6.5)

AMMONITI: 8' Mollo (V), 36' Leonardi (R).

LE PAGELLE

RAPID TORINO

Siri 6.5 Non può fare nulla sui due gol subiti, ma da il suo apporto con numerose parate decisive che avrebbero aumentato il loro svantaggio.

Leonardi 5.5 In difficoltà contro le veloci ali avversarie, riesce ad effettuare buone chiusure, ma spesso viene superato e non riesce a rimediare.

Bogetto Ellena 5.5 Discorso simile a quello di Leonardi, alterna giocate positive ad errori difensivi che costano caro ai suoi.

La Dogana 6.5 Ferma varie azioni avversarie ed è uno dei migliori dei suoi. Molte volte è l’ultimo rimasto e riesce comunque a spazzare, evitando pericoli ben maggiori.

31' st Castagna 5.5 Da subentrato si piazza in difesa e fa di tutto per cercare di fermare le imbucate avversarie, non sempre con esiti positivi.

Ali 5.5 Usa il fisico per contenere il 9 avversario, ma non sempre riesce a essere incisivo e chiudere l’azione offensiva rivale. Sempre però difficile da superare quando puntato.

Mascoli 5.5 Partita difficile che non gli permette di mostrare il suo potenziale, in mezzo al campo lotta e sgomita, ma la qualità avversaria lo sopraffà.

Albano A. 6 Spesso lasciato solo in attacco, si da comunque da fare per cercare di rendersi pericoloso e si crea anche qualche occasione che però non riesce a sfruttare.

Catoggio 6 Delizia il pubblico con rabone e colpi di tacco, ma non riesce a fornire una prestazione positiva per tutti i novanta minuti di gioco a causa di errori di valutazione e di scelta di passaggio.

Filippelli 5 Poco incisivo sulla fascia, costretto molte volte ad inseguire le ali avversarie. Non riesce infatti quasi mai ad attaccare e a salire in avanti.

Garbossa 5.5 Ha qualità, ma il pressing unito ad un maggior gioco avversario non gli danno possibilità di esprimerle e nemmeno di giocare liberamente.

Carbone 6.5 Il più pericoloso dei suoi. Possiede buona velocità, ha buona tecnica e anche ottime intuizioni che gli fanno sfiorare il gol.

VIANNEY

Santoro 6.5 Viene chiamato poco in causa grazie alla solida difesa che lo precede, è però sicuro quando coinvolto nell’azione.

Miscione 7.5 Autore di un assist e di numerose cavalcate palla al piede. È rapido e difende con precisione. Quando si riversa in attacco sa far male agli avversari.

Marchese 7 Spinge meno rispetto al compagno di reparto, si occupa infatti maggiormente della parte difensiva, in cui è sempre solido e attento.

Padula 7 Non perde un contrasto in tutta la partita, mette ordine e aiuta la costruzione delle azioni quando la sua squadra decide di ripartire dal basso.

Tardio 7 Bravo in chiusura e sulle ripartenze avversarie, una volta recuperata palla non ha paura di giocarla e di cercare il compagno.

20' st Pierro 6.5 Da il suo apporto nonostante le scarse azioni offensive avversarie, si dimostra anche lui capace e pronto quando interpellato.

Esposito 7 Gestisce bene in mezzo al campo, è sicuro quando c'è da smistare il pallone e quando c'è da lanciare i compagni sulla corsa.

Vergari 8 Realizza il primo gol della gara. Per il resto della partita si diletta in giocate di fino e imbucate in velocità che fanno tremare la difesa avversaria.

Sarrocco 8 Gol fantastico che stupisce tutti, ma anche tanta sostanza e tanta partecipazione nel gioco offensivo. Ha un buon tiro che non ha paura di far vedere e sa gestire molto bene il pressing avversario.

28' st Montanarella 6.5 Entra a circa venti minuti dal termine e lascia comunque il suo segno nel match con alcune buone giocate e buoni recuperi.

Serpentino 6.5 La difesa avversaria riesce a mettere il fisico e a contenerlo, lotta però su tutti i palloni e protegge la sfera in attesa dei suoi. Non riesce a sfruttare qualche buona occasione sottoporta.

9' st Liberti 7 Riesce con caparbietà a rendersi pericoloso in varie occasioni senza però essere mai in grado di concludere in libertà verso la porta. Partita positiva e di sacrificio per lui.

Mollo 7.5 Molto attivo nella metà campo avversaria, risulta sempre difficile da fermare e possiede un'ottima visione di gioco che gli permette di trovare più volte i compagni smarcati in area di rigore.

20' st Core 6.5 Si posizione fra la difesa e l’attacco e gioca molti palloni indirizzati alle due punte. Protegge bene palla e la smista con tranquillità.

Matellica D. 7 Non riesce a siglare il gol del 3-0 nonostante la buona posizione. Per il resto buona partita anche per lui, sempre una spina nel fianco della difesa avversaria che fatica non poco a contenerlo.