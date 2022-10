Apoteosi Pro Sesto, Orlandi ribalta il Real Meda allo scadere

Non è finita finché l'arbitro non fischia. L'ha preso alla lettera la formazione di Danilo Brambilla, che per il corso dei 90 minuti non ha smesso di proporre il suo gioco e non si è data per vinta nemmeno quando è andata sotto di due gol.



La Pro Sesto prova da subito a fare la gara, ma è meno precisa delle avversarie nella conclusione. La Pantere passano infatti in vantaggio grazie al tandem delle gemelle del gol, La Mantia. L'esterno sinistro delle serve al centro la sorella che davanti a Gallo non sbaglia e fa 1-0. A questo punto la gara si fa più equilibrata e vengono fuori tutti i pregi organizzativi della squadra di Mattia Marelli. Il Meda trova molto bene Mariani tra le linee, mentre rimane encomiabile lo sforzo degli esterni di centrocampo, Sala e La Mantia, che rendono il 3-5-2 fluido in attacco e compatto in difesa. Allo stesso tempo Badino si rende protagonista di una prova superlativa, fermando puntualmente gli attacchi avversari e non risparmiandosi anche un paio di iniziative palla al piede per alimentare le azioni offensive delle sue. La Pro-Sesto cerca invece di sfruttare i tanti calci piazzati per mandare al tiro in suoi "braccetti difensivi", Buzzanca e Teani.

BATTAGLIA DI NERVI

Verso il finire del primo tempo la gara si fa ancora più accesa. Dopo l'assegnazione di un calcio di rigore molto contestato da parte dei tifosi sestesi, Virginia La Mantia realizza dal dischetto e, dopo aver esultato con le compagne, si rivolge al pubblico di casa come per zittirlo. Col sopraggiungere della ripresa il nervosismo aumenta, le pantere si disuniscono, complici anche i tanti infortuni subiti (ben quattro) e concedono sempre più campo alle avversarie, che spinte dal loro pubblico ribaltano il risultato.

La retroguardia del Meda inizia a vacillare, sostenuta però dalle parate di Mandorino.



Al 17' Pezzoli lanciata a rete riporta il Pro-Sesto in partita. Otto minuti dopo è un eurogol di Giordano: l'ennesima incursione di una Pannullo sugli scudi sbatte sulla traversa. Giordano è veloce nello scavalcare Mandorino con un delizioso pallonetto dal limite dell'area. A questo punto il match già caldo diventa incandescente con i cartellini che iniziano ad fioccare e il tecnico della Pro-Sesto che viene espulso. Il gol del 3-2 arriva nel recupero e sancisce la vittoria per la squadra che ha creato più occasioni nel complessivo. Dopo la respinta di Mandorino, Orlandi è precisa a porta vuota e fa esplodere il Breda. Al Meda rimane la consapevolezza di un'altra prestazione comunque giocata ad alti livelli, e può recriminare per i tanti infortuni che hanno smorzato la carica della squadra.

IL TABELLINO

PRO SESTO - REAL MEDA 3-2

RETI: 8', 30' La Mantia (M), 17' st Pezzoli, 25' st Giordano, 45'+4 st Orlandi

PRO SESTO (3-5-2): Saronni 6, Teani E.7, Temri 6.5, Buzzanca 6.5, Giordano 7.5, Boldrin 6, Iacono 6.5, Orlandi 7.5, Pannullo 8, Pezzoli7.5 (Teani V. s.v.), Brembilla 6.5 (Ubiali 6.5).

REAL MEDA (3-4-1-2): Mandorino 6, Turati 6, Badino 7.5 (Zanellato s.v.), Venturi 6, Sala 7, Sasso 6 (Pescarolo 6), Mariani 6, La Mantia V 7.5 (Cammarota 6), La Mantia M. 6.5, Cazzetta 6, Balducci 7.

ARBITRO: Argentieri di Cinisello Balsamo 7.

ESPULSO: Brambilla Danilo (allenatore Pro Sesto)

AMMONITE: La Mantia Virginia '44 (P), Balducci 15' st (M), Iacono 34' st

LE PAGELLE

PRO SESTO

Saronni 6 Incolpevole sui gol e in generale meno impegnata della collega di reparto, Mandorino.

Teani 7 Prova solida e senza troppe sbavature. Non disdegna qualche discesa sulla destra.

Temri 6.5 Soffre nel primo tempo con il resto della retroguardia. Nella ripresa alza il muro e non passa più nessuno.

Buzzanca 6.5 Ottima gara da leader del capitano, che fa a sportellate a centrocampo e recupera dei palloni preziosi.

Giordano 7.5 Inizia un po' in sordina, ma non si dà per vinta. Si fa trovare spesso e volentieri dai compagni, fino al gol del pareggio.

Boldrin 6 Soffre l'intensità del centrocampo del Meda, ma non non si tira indietro nei contrasti.

Iacono 6.5 La maggior parte dei contropiede partono dalle sue intuizioni. Instancabile nel recuperare palla.

Orlandi 7.5 Al posto giusto e nel momento giusto. Segna una rete fondamentale a coronamento di un'ottima prestazione.

Pannullo 7.5 Moto perpetuo sulla fascia sinistra. Sfrutta a più riprese gli spazi lasciati dalle avversarie, fino alla traversa che origina il gol del pari.

Pezzoli 7.5 Sigla un gol superlativo quando la partita sembrava già scritta. Vede Mandorino poco fuori dai pali e la sorprende con un pallonetto da cineteca. (Teani 6.5)

Brembilla 6.5 Con Pezzoli si intende a meraviglia e si vede. Manca il gol, ma completa comunque una prova più che positiva. (Ubiali sv)



REAL MEDA

Mandorino 6.5 Para di tutto nel primo tempo e blocca con solidità in uscita. Non può nulla sulle reti biancocelesti.

Badino 7.5 Il suo nome è uno di quelli che si sente più spesso dagli spazi. Giganteggia sulle attaccanti della Pro Sesto e dimostra anche una discreta qualità tecnica. (Zanellato sv)

Turati 6 Precisa negli interventi, cala nella ripresa insieme alle compagne.

Venturi 6 Come la compagna inizia la sua prestazione senza sbavature, fino a quando Pannullo alza i giri del motore.

Sala 7 Pendolino instancabile sulla fascia, garantisce equilibrio e alternative offensive al Meda.

Mariani 6 Il suo posizionamento tra le linee dà molto fastidio al centrocampo della Pro Sesto. Le manca però lo spunto decisivo per entrare nel tabellino.

La Mantia M. 6.5 Eccelsa nelle due fasi. Contiene la Pro Sesto sulla sua fascia e poi si riversa in avanti, servendo alla sorella l'assist dello 0-1. (Cammarota 6)

Sasso 6 Contribuisce al palleggio della Real Meda, trovando a tratti degli spunti interessanti. (Pescarolo 6).

La Mantia V. 7.5 Mette la gara sui binari favorevoli per il Meda. Purtroppo non basta, ma rimane il valore della sua gara. Unica nota stonata: un po' di nervosismo in campo, certificato anche dall'esultanza polemica.

Balducci 7 Dà la carica alle sue compagna, e cerca più volte in profondità la sua bomber. Esce per infortunio dopo aver dato tutto.

Cazzetta 6 Un po' ingabbiata dalla cerniera difensiva sestese. Fornisce comunque il suo contributo offensivo. (Pescarolo M. s.v.)

ARBITRO

Argentieri Leonardo di Cinisello Balsamo 7 La partita diventa a tratti molto nervosa lui fa quello che può per calmare gli animi. Corretta l'assegnazione del rigore nel primo tempo.