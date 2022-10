Roller coaster Carrara, cosa non si fa per stare al vertice

Il Carrara è ormai una forza da tenere d'occhio visto che sono lanciati in vetta, la trasferta di Cec Club è però sempre molto insidiosa e fare un passo falso qui è semplice. La squadra in maglia arancio è fisica e maschia, ma il Carrara sa bene come affrontare la sfida. La gara è tesa e a tratti molto agitata, il risultato si ribalta più volte e gli ospiti finiscono addirittura in dieci. Quando l'obiettivo però è puntare alla promozione diretta, le avversità vanno affrontate e sconfitte come ha fatto oggi il Carrara che, dopo una fatica enorme, si porta a casa un soddisfacente 4-2.

CHIERA CHIAMA, CELLERINO RISPONDE

Si inizia subito con un Carrara cattivo e che pressa molto alto. I ragazzi di Abalsamo hanno bene in mente la tattica per la partita e cercano fin da subito di applicarla. Il Cec non si fa però attendere e dopo solo dieci minuti ha già una ghiotta occasione per portarsi in vantaggio con Cellerino. Il numero dieci infatti colpisce di testa da due passi, ma il suo tiro è di poco largo.

Risponde il quattro avversario su punizione. Il calcio piazzato di Migliorati è infatti molto forte, ma Nepote è bravo e devia a lato. In questi minuti si può assistere ad un'ottima prestazione di Barone, il ragazzo è rapido, potente e dotato di un ottimo dribbling.

Ad aprire le danze pochi minuti dopo è Chiera, numero undici del Carrara. L'attaccante riceve palla poco fuori dall'area e senza pensarci due volte tira un bolide verso la porta avversaria. Nulla può Nepote che assiste la palla insaccarsi a fil di palo. 1-0 che premia un Carrara partito meglio e con più decisione.

Il gol equilibra la partita. Le due compagini si scontrano alla pari per una buona manciata di minuti, con il Carrara che spinge per trovare il raddoppio e il Cec Club che controbatte ripartendo per cercare la rete del pareggio. Dopo qualche occasione per parte, al 25' arriva il gol dell'1-1. L'arbitro D'Andria fischia un fallo di mano i. area, sancendo così un calcio di rigore per il Cec.

Cellerino si presenta sul dischetto. Il dieci è freddo e insacca senza troppi problemi spiazzando Ferrara. Il Carrara stava attraversando un buon momento, ma il gol del pareggio ha minato la loro fiducia. Si apre così una nuova fase della partita che arriva fino alla fine del primo tempo. Il Carrara controlla, ma non ha più quello slancio per colpire e far male alla difesa avversaria.

CONTRASTI, CARTELLINI E TANTI GOL

Nel secondo tempo a partire meglio dal punto di vista del gioco è di nuovo il Carrara. Gli ospiti infatti hanno subito una grande doppia occasione con Chiera che viene fermato due volte sul più bello. Nel periodo migliore per il Carrara arriva però il 2-1 del Cec Club. La difesa in maglia gialla si fa sorprende da un'imbucata per Monaco che tu per tu con Ferrari non sbaglia e porta avanti i suoi.

Il Cararra risponde subito sempre con Chiera, ma nuovamente l'attaccate non riesce a spingere la palla in rete. Occasione simile qualche minuto dopo e ancora una volta Chiera arriva vicino alla doppietta, ma senza riuscire a finalizzare. Risponde anche il Cec Club, si deve infatti allungare Ferrari per spingere la palla in angolo dopo un insidioso colpo di testa.

La partita si fa intanto più nervosa e più spezzettata, molti falli devono essere fischiati per non far degenerare il gioco. Al 22' della ripresa arriva finalmente il gol del 2-2 firmato Chiera. Il numero undici viene lanciato sulla corsa, il suo tentativo di pallonetto sopra Nepote è poco preciso, ma il portiere casalingo commette un errore e fa scivolare la palla che finisce lentamente in porta.

Poco dopo arriva però una doccia fredda per il Carrara. Migliorati infatti viene ammonito per un fallo a centrocampo, il ragazzo preso dall'agonismo e dall'adrenalina probabilmente dice qualche parola di troppo e viene così ammonito una seconda volta. Il Carrara però non molla, dopo solamente tre minuti viene fischiato infatti un rigore a loro favore dopo un contatto in area. A battere ci va il mattatore di giornata, Chiera. Il suo rigore è forte e angolato, forse troppo. La palla colpisce prima il palo ed entra poi in porta solo dopo aver colpito la schiena di un Nepote incredulo dell'accaduto.

Nonostante l'uomo in meno, il Carrara spinge e a tratti è addirittura padrone del campo. Cec Club che però non molla e forte del vantaggio fisico e numerico prova a pareggiare una partita sempre più tesa e tatticamente allo sbando. Dopo una nuova fase d'apparente equilibrio, Barbanera ci mette lo zampino e chiude definitivamente la gara. Aiutato da un pizzico di fortuna il suo tiro trova la perfetta deviazione per battere un Nepote di nuovo senza colpe.

Si chiude così la gara, dopo novanta minuti combattuti e molto vivaci. Il Carrara si porta a casa tre punti fondamentali per la loro corsa al vertice, il Cec invece dovrà fare gruppo e darsi da fare per recuperare un inizio di campionato non strabiliante.

IL TABELLINO

CEC CLUB-CARRARA 2-4

RETI (0-1, 2-1, 2-4): 13' Chiera (Ca), 25' rig. Cellerino (CE), 5' st Monaco (CE), 21' st Chiera (Ca), 25' st rig. Chiera (Ca), 44' st Barbanera (Ca).

CEC CLUB (3-4-3): Nepote 5.5, Liso 6 (28' st Argawu 5.5), Bisello 6, Canu 5.5 (22' Lanzafame 6), Hafid 6, Cazzola 6.5, Porcino 6, Nobile 5.5 (13' st El Hassani 5), Barone 6.5, Cellerino 6.5, Monaco 6.5. A disp. Borio, Musa. All. Maccioni 5.5. Dir. Monaco.

CARRARA (4-3-3): Ferrara 6.5, Tuccio 6.5 (24' st De Marinis 6), Ennafi 7.5, Migliorati 6.5, Berinde 7, Belallam 7, Amatulli Cristian 6.5 (45' st Serravallo sv), Amatulli 7, Caligiuri 6, Barbanera 7, Chiera 8. A disp. Bardino, Locurto, Montalto, Cincotti, Ciervo, Zahah, Mura. All. Abalsamo 7. Dir. Milazzo - Montalto.

ARBITRO: D'Adria di Collegno 6.

AMMONITI: 40' Belallam (Ca), 43' Liso (CE), 7' st Amatulli (Ca), 11' st Hafid (CE), 21' st Migliorati[02] (Ca), 22' st Porcino (CE), 47' st Serravallo (Ca), 48' st Caligiuri[03] (Ca).

ESPULSI: 21' st Migliorati (Ca).

LE PAGELLE

CEC CLUB

Nepote 5.5 Effettua buone parate sui tentativi di Chiera, ma è colpevole sul secondo gol che ridà fiducia al Carrara. Davvero sfortunato poi sul rigore e sul gol finale del 4-2.

Liso 6 Prestazione sufficiente la sua, fa quel che può per fermare l'attacco avversario. Questo non sempre gli riesce viste le numerosissime occasioni avversarie.

28' st Argawu 5.5 Partita difensiva la sua, prova ad usare la sua velocità per scamparla, ma non ottiene sempre i risultati sperati.

Bisello 6 Prova ad usare il fisico e l'esperienza, ma spesso si fa cogliere impreparato e scoperto agli attacchi e alle ripartenze avversarie.

Canu 5.5 Sostituito vista la sua prestazione non soddisfacente non riesce ad essere incisivo e a partecipare nel gioco della sua squadra.

Lanzafame 6 Soffre molto la velocità e la rapidità avversaria, ma grazie al suo fisico riesce a prevalere nei contrasti a centrocampo.

Hafid 6 Nel trio difensivo è sicuramente il migliore e quello più propositivo anche in avanti. Sa recuperare palla grazie al suo passo veloce ed è bravo a salire.

Cazzola 6.5 Da capitano lotta e si fa carico della sua squadra, anche lui però soffre il disordine tattico dei suoi e commette alcuni errori di valutazione.

Porcino 6 Rapido e grintoso, oggi però troppo poco presente nel gioco per dare un contributo decisivo alla sua squadra.

Nobile 5.5 Anche lui è grintoso, ma anche lui troppo anonimo e troppo poco coinvolto nel gioco offensivo della sua squadra.

13' st El Hassani 5 Soffre molto la rapidità del centrocampo del Carrara e spesso si trova fuori posizione senza poter dare quindi una concreta mano ai suoi.

Barone 6.5 Molto bene nella prima mezz'ora, ma va in difficoltà quando marcato dal terzino avversario in maglia numero tre. Cala molto nel secondo tempo.

Cellerino 6.5 Sempre determinante con i suoi gol e il suo contributo offensivo. Difende bene palla, ma fa fatica anche lui vista la scarsa produzione offensiva.

Monaco 6.5 Segna un gol che poteva essere decisivo e dimostra molta freddezza. Bravo anche palla al piede, come tutti soffre quando raddoppiato dalla difesa avversaria.

All. Maccioni 5.5 La sua squadra è cinica, ma produce davvero troppo poco. Poche occasioni e poco gioco creato li costringono fuoi dalle zone più rinomate della classifica.

CARRARA

Ferrara 6.5 Non riesce a parare il rigore, ma sicuro in tutte le altre parate e uscite. Ottimo intervento sul colpo di testa avversario che vale come un gol.

Tuccio 6.5 Soffre il nove avversario per una buona mezz’ora di gioco, viene poi spostato sull’altra fascia e la situazione cambia, è infatti più offensivo e propositivo.

24' st De Marinis 6 Scende in campo per dare un'ulteriore mano alla difesa, non sale molto in attacco, ma non gli è richiesto dall'allenatore.

Ennafi 7.5 Ferma molto bene gli attacchi avversari e ha anche gamba per puntare e per salire in attacco. Corre e pressa fino all'ultimo minuto di partita.

Migliorati 6 Tenta sia lanci per i compagni che passaggi filtranti, anche se a volte cade in errore. In fase difensiva da una buona mano ai compagni. Commette una sciocchezza che gli costa molto cara quando si approccia all'arbitro.

Berinde 7 I due centrali difensivi quest’oggi sono un muro, preciso nei tackle e negli anticipi, deve stare attento a non salire troppo però.

Belallam 7 Come Berinde si distingue per una buonissima prestazione, sempre difficile da superare, ha sempre modo di dire la sua.

Amatulli Cristian 6.5 Alterna ottime giocate in cui pulisce il gioco a momenti di eccessiva foga in cui commette errori, ma nel complesso è artefice di una prestazione lodevole.

Amatulli 7 Paga centimetri di altezza dagli avversari, ma la foga e la grinta che ha in corpo riescono a fargli recuperare molti palloni e giocarli con intelligenza ai compagni.

Caligiuri 6.5 Marcato a uomo e servito poco dai compagni, fatica a trovare spazio e puntare la porta nel primo tempo. In seguito ha più spazio e fa vedere buone qualità.

Barbanera 7 Sicuramente è un giocatore qualità, lancia spesso i compagni in ottime azioni offensive, ma spesso tiene troppo palla. Sbaglia anche un gol che un giocatore come lui ha le qualità per segnare, ma si fa perdonare con la rete del 4-2.

Chiera 8 Il più pericoloso dei suoi. Oltre alla straordinaria tripletta ha anche numerose altre occasioni che in partite come queste non si devono sbagliare

All. Abalsamo 7 Partita difficile che poteva rivelarsi un incubo, ma con grinta e caparbietà i suoi l'hanno portata a casa.