Vittoria allo scadere, volano calci e pugni. «Società vergognosa, giocare contro questa gente non merita»

Alta tensione al termine della sfida tra Saint Vincent Chatillon e Castellamonte, valida per la quinta giornata del girone di Ivrea. La rete all’ultimo minuto di recuperi di Alessio Ducoli regala tre punti incredibili agli ospiti gialloverdi, ma dopo il triplice fischio saltano i nervi. «Finita la partita, tre giocatori del Castellamonte sono andati verso un nostro giocatore in modo aggressivo: uno di questi tre l’ha preso per il collo e un altro gli ha tirato un calcione. Si è scatenata una rissa, in cui noi cercavamo di dividerli, mentre il loro allenatore fomentava. L’arbitro è intervenuto e lo ha giustamente espulso, in generale è stata una situazione davvero spiacevole», il racconto del dirigente valdostano Enrico Collin.

Diversa, invece, la versione dei canavesani, espressa dalla parole sgomente del tecnico Simone Ducoli: «Mentre stavamo esultando per la vittoria siamo stati aggrediti da alcuni giocatori avversari ed è scoppiato il parapiglia, tra calci, pugni. E i loro dirigenti sono rimasti fermi, senza fare nulla, davvero una società vergognosa. Giocare contro questa gente non merita, ma d’altronde succedono spesso fatti negativi quando si va a giocare in Valle D’Aosta. Volevo denunciare tutti, mi limiterò a mandare una bella lettera in Federazione, perché non se ne può più». Da referto risultano espulsi il tecnico del Castellamonte e un giocatore ospite, da capire in settimana quale sarà la versione dei fatti accertata dal direttore di gara e portata alla revisione del Giudice Sportivo.

COSA SUCCEDE NEL GIRONE

Dando uno sguardo alle partite dell’ultimo weekend, salta subito all’occhio il passo falso della ex capolista Aosta 511, sconfitta in trasferta dalla Strambinese per 3-2. Primato che adesso passa nelle mani del Vallorco, retrocesso nella passata stagione, che si è imposto agilmente 6-1 contro il fanalino di coda Vda Aosta: protagonista assoluto Matteo Ellena, centrocampista classe 2005, autore di una tripletta in mezz’ora. Prima vittoria, e che vittoria, per l’Aygreville, che nel derby valdostano batte 2-1 il Grand Paradis, con sugli scudi i migliori della passata deludente stagione: Audrey Dago e il convocato in rappresentativa Edoardo Auletta. Chiude il quadro la sorprendente vittoria della Junior Torrazza contro l’Ivrea Banchette: la decidono Carlo Boaron e il fenomeno classe 2007 Mamadou Ndoye, che presto potrebbe entrare in orbita prima squadra.