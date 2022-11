I grandi dominatori della provincia: valanghe di gol e unici a punteggio pieno

Se in sei giornate vinci e convinci su tutti i campi, qualcosa di speciale sta accadendo. Questo è proprio il caso del Beiborg, squadra militante nel girone C dell'Under 19 torinese. Vittorie in scioltezza contro squadre come Orbassano e San Giorgio testimoniano un grande momento di forma, senza contare le vittorie più di misura come la trasferta di Villastellone o quella di Racconigi in casa Atletico.

La squadra segna davvero tanto, trentadue gol in sole sei giornate, e al tempo stesso è forte di una difesa sempre ostica da superare. Per vedere però la loro vera forza e il loro potenziale completo bisognerà aspettare le sfide con chi arriva dai regionali e punta come loro alla vittoria del titolo. Nella prossima giornata affronteranno il Resistenza Granata che, almeno sulla carta, non dovrebbe rivelarsi un problema per loro, ma il primo momento della verità arriverà sabato 19 novembre con l'importante sfida casalinga contro il Crocetta, attualmente secondo in classifica.

La squadra è molto giovane, quasi completamente derivante dall'Under 17 dello scorso anno, ma non ha paura e affronta i più grandi con grinta e determinazione. La stella più brillante è al momento quella di Lorenzo Ciminelli, fresco di convocazione in Rappresentativa Under 19 che con 12 gol è il mattatore principale: il ragazzo del 2005 sta facendo molto bene nonostante il doppio impegno che lo vede coinvolto anche in prima squadra nel girone E di Seconda Categoria.

L'INTERVISTA ALL'ALLENATORE GIACOMO D'AMICO

Per capire meglio il lavoro dietro a questa squadra vincente è giusto ascoltare le parole del suo allenatore, Giacomo D'Amico.

Visti i risultati dello scorso anno, ti aspettavi di essere così competitivo?

La squadra è sì molto giovane, ma il blocco principale deriva dal Beiborg Under 17 che lo scorso anno ha vinto i provinciali di Pinerolo. Sapevo quindi che fosse una buona squadra, ma non mi aspettavo questo rapido adattamento alla nuova categoria e al nuovo campionato.

Fino ad ora avete segnato davvero tantissimi gol, è una scelta tattica essere così offensivi?

La squadra ha nel suo gioco l'essere offensiva e creare molto, ma tatticamente il lavoro svolto è di gruppo e non singolo, proprio perché vista la giovane età complessiva si deve crescere in ogni reparto. Sono contento per i miei ragazzi, il livello si sta alzando e molti di loro sarebbero già pronti anche per il salto in prima squadra.

Ciminelli ha già segnato molto e sta facendo molto bene, ti aspettavi questo impatto?

Ciminelli è proprio uno dei ragazzi che gioca sia con noi che con la prima squadra in seconda categoria. Per ora sta facendo bene con entrambe e sta dimostrando di essere un ottimo giocatore nonostante la giovane età.

La rosa della squadra invece arriva tutta dall'under 17 dello scorso anno?

La grande maggioranza arriva proprio dall'Under 17 che ha vinto il campionato, abbiamo poi un nuovo acquisto e tre ragazzi che arrivano dall'Under 18 e che sono del 2004, il blocco principale è quindi molto giovane e ha margini di crescita. Ci sono anche dei ragazzi che scendono dalla prima squadra per giocare con noi al sabato.

Il gruppo si conosceva già, è quindi solido e unito?

Il gruppo che si è formato è davvero molto unito e con tanta voglia di giocare a calcio. La rosa è anche molto folta, ma raramente qualcuno manca agli allenamenti. Questo mi fa molto contento, il mio compito è quello di tenerli sereni e spensierati per farli giocare sempre con questa voglia.

Che ne pensi invece della nuova coppa Piemonte - Valle D'Aosta?

La coppa è una buona idea e sarà sicuramente un'esperienza per i ragazzi che parteciperanno. Sarebbe bello farne parte, ma per non mi sbilancio vista la stagione ancora molto lunga.

D'Amico sottolinea quindi l'età della sua squadra, più giovane rispetto a molte delle rivali. Il lavoro da lui svolto è anche in ottica di un approdo in prima squadra per i suoi ragazzi, ma se le prestazioni continueranno a essere così positive sia lui che i giocatori riusciranno a togliersi anche ottime soddisfazioni dal punto di vista calcistico e personale. Chi ben inizia è già a metà dell'opera e sicuramente questo Beiborg non poteva iniziare meglio. Il tempo però è l'unico che ci potrà dire se riusciranno a mantenere questa continuità e questi ottimi risultati.