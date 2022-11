La freddezza di Cassini e le mani di Melchionna allo scadere: la vetta è vicina!

Torinese che vede questo match casalingo come occasione per iniziare la prima striscia positiva del campionato. Cit Turin che invece proverà in tutti modi a rialzarsi dopo risultati altalenanti, ma che fanno comunque ben sperare. La gara è tesa e molto combattuta, ma la difesa del Cit Turin è un ostacolo insormontabile per l'attacco casalingo. Melchiorre, infine, diventa l'eroe di giornata parando un rigore al secondo minuto di recupero. La vittoria porta il Cit Turin a ridosso delle prime quattro posizioni con una ritrovata fiducia. POCHE OCCASIONI, MA TANTO CALCIO Spetta agli oronero il primo pallone della gara. Torinese che...

