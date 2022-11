Come il Napoli di Spalletti: 7 gol a partita per la super corazzata biancorossa

Sette turni dei ventidue complessivi stagionali, un terzo degli appuntamenti in programma svolto ed è tempo di analizzare i primi bilanci. Volgendo lo sguardo prime indicazioni derivate dalla fase iniziale del campionato Under 19 Torino Girone B, si denota come la graduatoria stia prendendo forma in base a ruoli di forza sempre più definiti. Analizziamoli con ordine punto per punto.

BSR GRUGLIASCO RULLO COMPRESSORE

La compagine guidata da Tempo si sta rivelando la formazione da battere analizzando quello che si è denotato nell'arco delle prime sette giornate del campionato. I grugliaschesi hanno fortificato la propria leadership in vetta al girone negli ultimi due turni grazie ai due successi perentori rispettivamente in casa contro l'Union Vallesusa per 4-0 e in trasferta contro la Pro Collegno per 0-8. Sfida che complessivamente hanno assunto contorni tennistici, in particolare coi collegnesi, che hanno posto l'accento sulla spiccata capacità dei biancorossi di essere chirurgici, cinici e impeccabili sul fronte offensivo.

Sono ben 46 le reti realizzate dal BSR Grugliasco in questo scorcio iniziale dell'annata, con una superlativa media di 6.57 reti per incontro. La forza in fase avanzata della compagine di Tempo è data dal duo Bombieri-Sanfilippo, autori di 8 sigilli stagionali a testa, a quali vanno aggiunti i centri di Garino e Papagno, rispettivamente sette e sei. Se il reparto avanzato si sta rivelando prolifico con continuità, il team biancorosso dispone anche della miglior retroguardia difensiva con appena 6 reti incassate, 0.85 di media a partita.

Dando uno sguardo alle statistiche stagionali, sino adesso il battistrada della graduatoria dell'Under 19 Torino Girone B è pressoché una macchina perfetta sotto tutti i punti di vista: solidità del reparto arretrato, linea di centrocampo con idee e temperamento ed un fronte offensivo che sta facendo la differenza. I biancorossi provano a spiccare il volo, ma le dirette inseguitrici mantengono il passo. Infatti, il Rivoli e il Paradiso, ambedue appaiate in seconda posizione a quota 15 punti, sono distanti appena quattro lunghezze dal vertice.

RIVOLI E PARADISO IN AGGUATO

La formazione rivolese capitanata da Del Pesce ha dato prova delle propria forza mentale nell'ultimo turno rimontando il Caselette dallo 0-2, maturato nell'arco dei primi quarantacinque minuti, al 3-2 finale nella ripresa grazie alle reti di Oddone, N'Gom e Russo. Quest'ultimo si è rivelato nuovamente decisivo per le sorti dei rossoblù firmando il tris vincente nelle battute conclusive grazie all'ottavo sigillo dell'annata. Se i numeri del BSR Grugliasco sono di spessore, quelli del Rivoli non sono da meno data la differenza reti (+24). Da sottolineare come i ragazzi di Del Pesce abbiano già affrontato sia i grugliaschesi sia il Paradiso, ottenendo in ambedue le circostanze due pareggi rispettivamente di 3-3 ed 1-1.

Alle spalle delle prime tre, vi sono l'Accademia San Mauro/AS Torino Calcio e il Caselette pronte ad approfittare di ogni passo falso delle prime della classe per accorciare le distanze. I granata e i neroverdi possono far affidamento sulla spiccata vena realizzativa di Polito e Antoniazzi, ambedue con 7 marcature stagionali, stanno mantenendo la media di una rete per incontro. Da sottolineare la prestazione monstre dell'attaccante granata nell'ultima sfida contro il Don Bosco Rivoli, nell'arco della quale ha realizzato una tripletta in mezz'ora nella seconda frazione di gioco.

Nella zona centrale della graduatoria, Pro Collegno e Union Vallesusa sono reduci da due performance agli opposti. I collegnesi sono stati protagonisti un clamoroso tonfo casalingo perdendo 0-8 contro la capolista, i ragazzi di Cotterchio, invece, hanno archiviato la pratica Olimpica Grugliasco per 3-1. Protagonista della sfida l'attaccante valsusino Semerjyan autore di una doppietta che lo ha proiettato in vetta alla classifica marcatori con otto reti.

RISALITA VILLARBASSE

Dopo un avvio di campionato contraddistinto da molteplici criticità, il Villarbasse sta risalendo la china. Dopo aver colto appena due pareggi nei primi cinque turni, dove comunque hanno affrontato Rivoli e Paradiso, gli arancioblù hanno ottenuto due successi di tappa consecutivi battendo in casa il Rubiana per 8-1, nel segno del tris d'autore firmato da Casarella, e sette giorni dopo si sono confermati in trasferta contro l'Olympic Collegno per 1-3. Un back to back di vittorie che ha portato i villarbassesi ad abbandonare i bassi fondi della graduatoria.

Prosegue, invece, il momento colmo di criticità per l'Olimpica Grugliasco e il Rubiana, fanalini di coda rispettivamente a quota tre e zero punti. L'unica vittoria di tappa dei grugliaschesi è giunta proprio contro i gialloblù in trasferta, unico acuto di un avvio stagionale avverso caratterizzato da sole 7 reti realizzate e ben 44 subite. Per i rubianesi il quadro è ancor più critico, dato che sono giunte solamente sconfitte.