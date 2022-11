Sei mesi dopo: sfida all'avversario che costo il campionato all'ultima curva

Quella di sabato sera allo stadio "Gino Alfonso Sada" di Monza (calcio d'inizio alle 18:45) non sarà una partita come tutte le altre. Il match tra Fiammamonza e Pavia Academy è una gara particolarmente sentita, specialmente per le padrone di casa, visto che nella passata stagione fu quella che, all'ultima giornata, decise le sorti del campionato.

IL PRECEDENTE

Lo scorso 7 maggio arrivava in via Alzaia a Pavia un Fiammamonza reduce dall'incredibile pareggio per 2-2 contro il Sedriano, risultato ottenuto in extremis che aveva mantenuto intatto il vantaggio sulle gialloblù. A una sola distanza dal traguardo serviva una vittoria alle biancorosse allora allenate da Gianpietro Mussini per blindare un campionato condotto praticamente dall'inizio alla fine. Così invece non andò, perché il Pavia Academy, che non aveva più niente da chiedere alla classifica ma che onorò l'impegno al massimo delle proprie potenzialità, sconfisse le monzesi con un secco 3-0, permettendo al Sedriano l'incredibile sorpasso dal traguardo. «Come dimenticare quella partita... - commenta Marco Bevitore, già nello staff e primo allenatore quest'anno del Fiammamonza -. Alcune ragazze che ora sono stabilmente in prima squadra avrebbero voluto esserci, ma ora, per quanto sia una gara importante avrà un sapore diverso».

IL CAMPIONATO DEL FIAMMAMONZA

Con sette squadre racchiuse in soli sette punti, la gara del Sada sarà indicativa ma non certo determinante. Un roster di contendenti dai nomi pregiati (Monza e Pro Sesto battagliano nel gruppone insieme a Real Meda, Azalee e Orobica) rende quello dell'Under 19 un torneo incerto e avvincente. Ma che squadra è il Fiammamonza 2022/2023? «A differenza della scorsa stagione - prosegue Bevitore - la panchina è un po' più corta, e infatti l'anno passato spesso negli ultimi 20 minuti eravamo devastanti. Quest'anno, sia per questo che per la situazione difficile della prima squadra, stiamo facendo più fatica. La sconfitta col Meda ne è l'esempio (4-1 per le Pantere -ndr-). Però mi sto divertendo e ci stiamo divertendo, il gruppo è sempre molto unito, e adesso vorrei inserire qualche giovane 2005/06/07 perché sicuramente ci sarà da dare una mano alla Serie C. Lavoriamo sempre per la società.

OCCHI SU DI LORENZO

Sembra avere invece una marcia in più il Pavia Academy che fino a qui ha collezionato soltanto vittorie fatta eccezione per la sconfitta contro il Monza di inizio ottobre. Un gruppo, quello biancoblù, che alla qualità e alla pericolosità già mostrate lo scorso anno, ha aggiunto nei numeri una maggiore continuità di rendimento. In linea con il passo importante che sta tenendo anche la prima squadra nel campionato di Serie C. È un bel girone in generale - analizza il team manager Andrea Zangrandi - mi sembra un più competitivo e c'è bagarre davanti. La nostra rosa è abbastanza giovane, l'anno scorso c'era più esperienza ma quest'anno abbiamo più qualità. Peccato per solo perché sabato avremo fuori quattro titolarissime per infortunio.

E tra i valori aggiunti, da sottolineare l'innesto di una giocatrice che lo scorso anno fu determinante per il verdetto finale. Federica Di Lorenzo, classe 2004, otto gol in questa stagione, ne aveva segnati tre con la maglia del Sedriano nel doppio confronto proprio contro il Fiammamonza. Proprio lei sarà dunque la giocatrice più attesa sabato sera in via Guarenti a Monza.