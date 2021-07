France Sport, la novità dell'agonistica sarà Davide Franceschetti sulla panchina dell'Under 15

Alla France Sport è tutto definito in vista della prossima stagione che, per il club con base a Maccagno, sarà la prima sul nuovo campo sintetico. La struttura, infatti, fin dalla scorsa estate è stata rinnovata con il nuovo manto ma - purtroppo - non è praticamente mai stato utilizzato vista la sospensione dell'attività decretata a metà ottobre scorso quando i campionati non erano ancora cominciati.

Come da alcune stagioni a questa parte, il gruppo di punta sarà rappresentato dai 2005 che nel biennio Giovanissimi hanno vinto due campionati ma, purtroppo, mai disputato i Regionali. Dopo l'anno di stop la squadra ha mantenuto la propria ossatura e integrato con alcuni elementi un organico già competitivo. Al timone per la quarta stagione consecutiva ci sarà Paolo Donini che, inevitabilmente, partirà con i favori del pronostico.

Conferma invece per Stefano Pedrazzi sull'annata 2006, altro gruppo competitivo che due anni fa si mise in mostra nel campionato Giovanissimi Fascia B, mentre nell'Under 15 toccherà a Davide Franceschetti che sarà alla guida di una squadra composta da elementi del 2007 e del 2008, annata che ha allenato nell'ultimo biennio di Esordienti.

Passando all'Under 19, invece, ci sarà un altro dei tecnici di casa a guidarla, ovvero Marco Menotti. Per l'allenatore sarà il terzo anno sulla categoria dopo che in precedenza aveva avuto ottimi risultati con gli Allievi (categoria con cui ha disputato anche un campionato Regionale con i 2001).