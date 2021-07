Cambio alla presidenza della Vergiatese, da oggi comincia l'era di Marco Memeleo

Cambio della guardia alla presidenza della Vergiatese dove da oggi (sabato 17 luglio) Marco Memeleo ha assunto l'incarico di numero uno del club dopo alcune stagioni da vice di Garibaldi Fede. Un avvicendamento previsto dalle norme statutarie del club granata, con lo stesso Fede che tornerà a dedicarsi al settore giovanile che tanto bene conosce visto che - per anni - è stato un riferimento oltre che un accompagnatore. L'ex presidente sarà il primo collaboratore del responsabile del settore giovanile Pietro Rizzuto che, in queste settimane, è al lavoro per completare i quadri tecnici e martedì 20 luglio potrebbe ufficializzare il tutto.

A Vergiate, con il cambio di presidente, si è così concluso un mese di cambiamenti che hanno interessato la parte dirigenziale e tecnica della prima squadra e Under 19. Gianpaolo Calzi ha assunto la direzione sportiva al posto di Franco Cuscunà, in prima squadra è tornato Alessandro Marzio alla guida rilevando Giuseppe Fiorito, mentre l'Under 19 ha visto l'approdo di Paolo Manzini dopo il biennio con Daniele Antonuccio.