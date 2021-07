Che colpo per il Coarezza: Fausto Argenti alla guida dell'Under 17

È un Coarezza che fa sul serio quello che si sta avvicinando alla prossima stagione. Tante le novità riguardo il settore giovanile del club guidato dal presidente Roberto Guarneri che ha rinnovato quasi in toto lo staff di allenatori delle varie categorie. Le prime ufficialità sono una new-entry di peso e un gradito ritorno: Fausto Argenti e Simone Cerri, che guideranno rispettivamente l'Under 17 e l'Under 19.

Il profilo di Argenti rappresenterà il surplus per una società che, da tradizione, è sempre stata a carattere provinciale. La sfida accettata da Argenti è tanto importante quanto stimolante: accompagnare il gruppo 2005-2006 verso il futuro e preparare dei profili che torneranno utili nel discorso prima squadra e Under 19. E Argenti, visto il suo curriculum, è la figura più adatta per questo tipo di discorso. Dopo anni di campionati Regionali (Sestese, Baveno, Suno, Gavirate, Solbiatese e Soccer Boys le squadre dell'ultimo decennio) in cui c'era da tenere d'occhio la classifica, questa volta si potrà concentrare su altri aspetti.

Per quanto riguarda l'Under 19, invece, la società granata ha riabbracciato Simone Cerri che, dopo una stagione a Ispra in cui avrebbe dovuto guidare sia l'Under 17 che Under 15, torna a Somma Lombardo con parte dei 2004 che l'avevano seguito a Ispra. Una nuova esperienza e la solita certezza riguardo il campionato Juniores: il Coarezza dirà la sua fino in fondo come avvenuto nel recente passato.

Da definire, invece, chi guiderà il gruppo dei Giovanissimi Under 15 (squadra che conterà anche elementi del 2008), mentre per gli Esordienti il tecnico individuato dal responsabile Andrea Guarneri è Maurizio Musolino.