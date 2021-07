San Luigi e Accademia Visconti, un'unione d'Academy per il settore giovanile

San Luigi Albizzate e Accademia Visconti unite sotto lo stesso tetto dalla denominazione di Polisportiva San Luigi Academy Visconti. Dalla prima squadra fino ai Primi Calci tutti indosseranno la stessa maglia e svolgeranno l’attività nelle strutture di Albizzate, campo delle Fornaci e oratorio. Una sorta di ritorno alle origini perché - come noto - l’Accademia nacque proprio da una “costola” del San Luigi e del Sumirago. Avanti con un progetto definito che a livello di settore giovanile manterrà tutta la struttura dell’Accademia Visconti: Giuseppe Pugliese continuerà ad essere il punto di riferimento organizzativo per giocatori, genitori e per il Torino, club con il quale verrà mantenuta l’affiliazione. Riguardo le panchine è stato praticamente confermato l’assetto dell’ultima stagione, con l’unica uscita rappresentata da Flavio Santoianni che ha deciso di legarsi alla Jeraghese dove è pronto a ricoprire il ruolo di responsabile delle giovanili. Riguardo le panchine, Giovanni Amabile e Andrea Bellanza approdano all’Under 17 dopo gli anni nei Giovanissimi; l’Under 15 vedrà al timone Andrea Primerano, allenatore che nell’ultima stagione era alla guida dell’Under 19, mentre il gruppo 2008 approderà nell’agonistica con Bruno Bertone. Riguardo l’Under 19 sarà sempre alla guida Ignazio Virno (tecnico del San Luigi Albizzate), mentre i ragazzi in uscita dall’Accademia Visconti approderanno alla new-entry Sumirago. Il responsabile Pugliese dice: «Santoianni l’abbiamo mandato in prestito altrove e per lui la porta sarà sempre aperta. Abbiamo allenatori di grande preparazione e valori umani visto che a marzo, quando c’era da ripartire, sono stati i primi a dire di cominciare l’attività senza chiedere nulla come rimborso».