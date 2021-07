Lutto nel calcio varesino: è mancato Giacomo Guzzo, accompagnatore del Morazzone

Calcio varesino in lutto per la scomparsa di Giacomo Guzzo, volto conosciuto sui campi della provincia per essere stato accompagnatore dell'Under 19 del Morazzone e, in precedenza, allenatore delle giovanili del Sumirago.

Una scomparsa improvvisa di una persona per bene, pronta ad accogliere chiunque con simpatia e disponibilità alle partite dei suoi ragazzi.

Alla famiglia Guzzo va la vicinanza di tutta la redazione di Sprint e Sport.