Vergiatese, Manzini si fa in due tra Under 19 e Under 16; Mejja novità Under 15

Mosaico di allenatori completo in casa Vergiatese che, dopo lo stand-by delle ultime due settimane, può finalmente ufficializzare il tutto. La novità di rilievo per la prossima stagione sarà rappresentata dal doppio ruolo di Paolo Manzini che, oltre a guidare l'Under 19 Regionale B ricevuta in eredità da Daniele Antonuccio (approdato al Gavirate Under 17) sarà il timoniere del gruppo 2006 pronto all'avventura in Under 16. Un doppio ruolo che Manzini ha già conosciuto nelle sue precedenti esperienze da allenatore e che di certo saprà affrontare al meglio. Il suo gruppo dei 2004, che ben conosce da anni, sarà l'ossatura portante della prossima Under 19 che avrà come obiettivo quello di mantenere la categoria, mentre per quanto riguarda la prossima Under 16 l'obiettivo sarà quello di competere al meglio e provare a dire la propria in chiave vittoria. La squadra, che la scorsa stagione era guidata da Marco Ambrosetti, tecnico scomparso prematuramente nelle scorse settimane, in questa sessione di mercato è stata rinforzata proprio per puntare il più in alto possibile.

Obiettivo di fare strada che avranno anche gli Allievi Under 17 guidati da Emanuele Gabban che, al suo terzo anno in granata, punta a chiudere in bellezza il ciclo con i 2005. Il campionato, stante alla probabili iscritte e alla geografia territoriale, potrebbe essere un discorso a tre con Solbiatese Arno e Torino Club.

Conferma invece per Paolo Brovelli con il gruppo dei 2008 che, dopo aver dimostrato grande compattezza nel percorso nella pre-agonistica, sono pronti al salto nell'agonistica nel campionato che potrebbe vederli iscritti al torneo a 9 giocatori. Infine l'Under 15 dove c'è l'ingresso nei quadri tecnici di Gioele Mejja, allenatore che nell'ultimo biennio aveva i 2006 della Ternatese nel biennio Giovanissimi e in precedenza la Sommese.