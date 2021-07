Biandronno, il ruolo di responsabile delle giovanili sarà di Mirko Crugnola?

Pochi giorni e il Biandronno potrebbe conoscere il suo nuovo responsabile del Settore Giovanile. Mirko Crugnola, volto noto nel panorama calcistico varesino viste le sue collaborazioni passate con Cadrezzatese, Comabbio e Ispra, è in pole per la carica di responsabile delle giovanili del club che ha in Simone Merito il punto di riferimento dirigenziale.

I gialloblù, che dalla "rifondazione" di quattro anni fa, sono una delle poche società in provincia che saranno presenti sulla scena giovanile con tutte le categorie dall'Under 16 fino ai primi calci. Il lavoro avviato quattro anni fa sotto la spinta di Gianfranco Padovani sta dando i propri frutti e, nel 2021/22, i gialloblù avranno una squadra in più: l'Under 16 che sarà guidata da Davide Milani, allenatore la scorsa stagione dell'Under 15. La presenza cresce e allora, anche dal punto di vista organizzativo, è necessaria una figura in grado di fare da raccordo tra società, atleti e genitori. La scelta, quindi, sarebbe ricaduta proprio su Mirko Crugnola che, dopo due stagioni lontano dal calcio a 11 (l'ultima fu da accompagnatore della Juniores Provinciale nel 2018/19 che si concluse con il titolo di campione provinciale dopo la finale con l'Arsaghese) è pronto a tornare nel «suo» mondo. In queste settimane le proposte non sono mancate ma quella del Biandronno sembra la più concreta.

Il club gialloblù, come detto, nel settore giovanile sarà presente dalle categorie 2006 fino ai primi calci: nell'agonistica, oltre alla squadra di Milani, le due annate di Giovanissimi saranno affidate a Jonson Marruso (Under 15) e Stefano Lacarbonara (Under 14) che proseguiranno con il lavoro avviato con i rispettivi gruppi due anni fa.