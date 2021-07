La Pro Cittiglio avanti con la linea giovani. Terza solamente con Under 23 e Settore Giovanile dall'Under 14 in giù

Ai nastri di partenza della nuova stagione partendo dalla freschezza e passione dei giovani. La Pro Cittiglio è pronta ad affrontare il nuovo campionato di Terza Categoria con una nuova filosofia ed entusiasmo promuovendo, praticamente in blocco, l'Under 19 della scorsa stagione. Giuseppe Scaglia, che di quella squadra ne era la guida, sarà l'allenatore anche in Terza Categoria affiancato dal vice Marco Agostino. Giovani ma con buone potenzialità, con il gruppo che - per decisione della dirigenza - avrà in organico solo calciatori Under 23. Una sfida avvincente, con l'obiettivo di formare un gruppo che nel prosieguo possa rappresentare il futuro del club e, magari da subito, riesca a migliorare i risultati ottenuti nelle ultime due stagioni da chi li ha preceduti. Risultati ampiamente alla portata visto che, nelle ultime due stagioni, la Pro Cittiglio al momento della sospensione per Covid era entrambe le volte all'ultimo posto.

Per la Pro Cittiglio il 2021/22 sarà anche la stagione che vedrà Silvano Cortelezzi, colonna portante del club da decenni, designato dai vertici della società nel ruolo di responsabile del Settore Giovanile. Un Settore Giovanile che, dopo anni di assenza, è pronto a vedere una squadra nell'agonistica grazie al gruppo 2008, che sotto la gestione di Luigi Iannuzzi stava mostrando dei notevoli miglioramenti. Davide Pagani e Fulvio Galli, collaboratori di Iannuzzi negli Esordienti, saranno i due allenatori della prossima Under 14. Doppia coppia di allenatori anche nelle categorie della pre-agonistica, con Fulvio Galli e Alex Vergani alla guida degli Esordienti Misti, nei Pulcini Misti Massimo Fratini e Mariangela Nucifora, la quale guiderà anche i Primi Calci con Roberto Banfo.