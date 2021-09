Nuova Abbiate: Trivellato sul doppio fronte. C'è una squadra in più: l'Under 17

All’inizio della stagione la Nuova Abbiate un primo risultato l’ha raggiunto visto che sarà presente nell’agonistica con una squadra in più rispetto all’ultima stagione. La compagine tradatese, infatti, è riuscita ad allestire l’Under 17 dopo il ritorno alla base di un blocco di ragazzi che nelle ultime stagioni erano all’Azzurra. «Sono tutti ragazzi cresciuti da noi fino agli Esordienti che hanno deciso di riformare il gruppo da noi. E noi, ovviamente, siamo ben contenti», dice il responsabile del Settore Giovanile Samuele Leone. A guidare il gruppo Under 17 è stato designato Alessandro Fava, allenatore in arrivo dalla pre-agonistica. L’altra squadra Allievi, l’Under 16, proseguirà il lavoro avviato due anni fa nell’Under 14 da Daniele Trivellato (che guiderà anche la prima squadra in Terza Categoria) che conterà sempre sul prezioso supporto del collaboratore Paolo Lovetti. Roberto Buraglio, invece, battezzerà il debutto nell’agonistica dei classe 2008. La new-entry a livello di panchine è rappresentata da Michele Mecca che, dopo stagioni nel legnanese e un anno alla Solbiatese Olona con la categoria Under 14, guiderà la compagine Under 19 nel prossimo campionato provinciale.