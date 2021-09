Campionati provinciali della Delegazione di Varese, ecco i gironi

La Delegazione di Varese ha pubblicato i gironi dei campionati di settore giovanile che cominceranno il primo fine settimana di ottobre.

Under 17 Girone A: Accademia Varesina, Arsaghese, Samarate, Coarezza, Gallarate, Lonate, Malnatese, Marnate Gorla Morazzone, Nuova Abbiate, Solbiatese, Torino Club, Valle Olona.

Under 17 Girone B: Aurora Induno, Biandronno, Bosto, Brebbia, Cantello Belfortese, Città di Varese, France Sport, Laveno, Luino, Malnatese, Taino, Vergiatese.

Under 16 Girone A: Accademia Varesina, Arsaghese, Besnatese, Gallarate, Marnate Gorla, Nuova Abbiate, Nuova Fiamme Oro, Solbiatese Olona, Torino Club, Valle Olona.

Under 16 Girone B: Calcio Bosto, France Sport, Gavirate, Mercallo, Morazzone, Olimpia, Oratorio Cuvio, Valceresio, Vergiatese.

Under 15 Girone A: Accademia Varese, Aurora Induno, Calcio Bosto, Ceresium Bisustum, France Sport, Gavirate, Lavena Tresiana, Luino, San Michele, Union Tre Valli, Valceresio.

Under 15 Girone B: Arnate, Arsaghese, Audax Valle Olona, Azzurra Mozzate, Besnatese, Samarate, Coarezza, Gallarate, Marnate Gorla, San Luigi Academy, Solbiatese Olona, Torino Club.

Under 15 Girone B: Azzurra Mozzate, Calcio Bosto, Città di Varese, Jeraghese, Malnatese, Marnate Gorla, San Luigi Academy, Taino, Ternatese, Vedanese, Vergiatese.

Under 14 Girone A: Accademia Varese, Accademia Varesina, Besnatese, Cedratese, Lonate, Nuova Abbiate, Solbiatese Olona, Solbiatese Arno, Torino Club, Villa Cassano, Valle Olona, Varesina.

Under 14 Girone B: Accademia Varese, Bosto, Calcio Bosto, Ceresium Bisustum, Gavirate, Ispra, Laveno, Malnatese, Morazzone, Sestese, Valceresio, Vedanese, Vergiatese.

Under 14 Girone A a 9: Arnate, Azzurra Mozzate, Caravate, Carioca, Cedratese, Coarezza, Eagles Caronno, Germignaga, Pro Cittiglio, Sestese, Super Jolly.