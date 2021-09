Mancano gli arbitri per le partite della Delegazione di Varese: domenica si parte con un programma ridotto

Giovanissimi sì, Allievi praticamente no, con il turno spalmato tra martedì 5 e domenica 19 dicembre. Il ritorno al calcio giocato per il settore giovanile della Delegazione di Varese comincia sotto i peggiori auspici: mai infatti era accaduto che si rinviassero in blocco delle giornate di campionato per la mancanza di arbitri. E settimana prossima il copione si ripeterà, con la Delegazione che ha già pubblicato il programma delle partite che verranno rinviate: Girone A di Under 17 e i tre gironi di Under 15 posti interamente in calendario mercoledì 13 ottobre invece che domenica 10 ottobre.

Purtroppo nell'anno e mezzo senza calcio sono stati tanti arbitri delle sezioni di Varese e Gallarate ad abbandonare e, con l'impossibilità di effettuare dei corsi, è stato impossibile reclutare nuovi fischietti. Però da mesi si è consapevoli del ritorno alla normalità riguardo il calcio: perché è stato fatto poco in questi mesi che hanno preceduto il ritorno al calcio giocato?