La raccomandazione del consigliere regionale Dario Lo Bello alle società: «Rispettare il protocollo e controllare il green pass è un dovere»

Tornei della pre-agonistica della Delegazione di Varese pronti a partire sabato 16 e domenica 17. Ieri sera, via zoom, c'è stata la consueta riunione di inizio stagione dedicata al Settore Giovanile e all'Attività di Base. Una riunione che è servita per "ripassare" il regolamento dell'Attività di Base e rimarcare quelle che saranno le novità di quella che sarà la stagione della ripresa. Alessio Milani, responsabile dell'Attività di Base con Bruno Soverna (che, come di consueto, presenzia alle riunioni senza mai intervenire…), ha illustrato i dettami dell'attività. «Quest'anno tutti dovranno attenersi al regolamento riguardo le modalità di svolgimento degli incontri di Esordienti e Pulcini. Non accetteremo che degli istruttori facciano le proprie regole», il monito di Milani. Avvertimento necessario, l'auspicio che le regole vengano fatte rispettare fino in fondo, magari cominciando dalle Scuole Calcio Elite (o aspiranti tali) che hanno istruttori impossibilitati a tesserarsi in quanto giocano da altre parti in Seconda o Terza Categoria. Ma sicuramente la Delegazione prenderà in esame tutte le segnalazioni che arriveranno.

Gironi stilati volutamente con meno squadre e "abolizione" dei raggruppamenti dei primi calci per far posto ai singoli incontri tra due squadre: sono queste le misure adottate per la ripartenza. Giusto e condivisibile, come la possibilità di far svolgere gli incontri di Esordienti e Pulcini dal giovedì al martedì, cosa che negli anni passati ha funzionato e permesso di giocare per davvero le partite.

Da sabato si tornerà a intravedere la normalità che conoscevamo fino a febbraio 2020, ma affinché tutto vada per il verso giusto servirà che tutti facciano la propria parte. E a riguardo sono arrivate le parole del consigliere regionale Dario Lo Bello riguardo l'attuazione dei protocolli e il controllo del green pass che - come abbiamo scritto ieri dopo una segnalazione che ci è arrivata - non tutte le società controllerebbero: «Lancio una raccomandazione che è quella di attuare il protocollo. Mi raccomando gli ingressi e controllare tutti i green pass: è un nostro dovere farlo per far migliorare la situazione. Tra sabato e domenica sono stato su cinque campi e diciamo che ho sensibilizzato almeno tre società a rispettarli».