Varese, rinviato il raduno dell'Under 15 di domani. Tra gli Under 17 allertate le società per un caso di Covid

Niente da fare per la Rappresentativa Giovanissimi di Varese che domani, sul campo del Bosto a Varese, avrebbe dovuto effettuare la prima amichevole dopo i raduni di Laveno Mombello e Cislago. Le condizioni difficili del terreno di gioco, reso impraticabile dalla nevicata di settimana scorsa, hanno costretto la Delegazione a rinviare a data da destinarsi l'amichevole in programma per domani pomeriggio.

Amichevole che invece hanno disputato ieri gli Allievi sul campo della Valceresio a Brenno: i ragazzi guidati da Alessio Milani hanno pareggiato per 3-3 nella prima amichevole contro l'Under 19 della Valceresio, squadra che ha affrontato il match in condizioni rimaneggiate e praticamente con quasi solo classe 2004. Risultato del campo che però lascia il tempo che trova visto che oggi si è appresa della positività di un calciatore della Rappresentativa che ieri ha partecipato regolarmente al raduno. La Delegazione ha contattato nelle scorse ore tutte le società che avevano atleti presenti all'amichevole di ieri.

Intanto c'è già un rinvio: Biandronno-Luino di Under 17, in programma stasera, è rinviata per Covid.