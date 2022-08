Besnatese ai blocchi di partenza: tutto pronto dalla Promozione alla Scuola Calcio

Universo composito quello della Besnatese, nel varesotto, che conterà su una Prima Squadra militante in Prima Categoria, allenata da Stefano Rasini, ma anche su tre categorie giovanili regionali: L'Under 19, seguita da Stefano Paglia, l'Under 18 con al timone Walter Menzago, e l'Under 15, formata dai 2008 di Amedeo Testa. L'Under 16, guidata da Gerry Antonuccio, navigherà invece nei provinciali.

Il responsabile del settore giovanile Fausto Zanesi, affiancato dal collaboratore Michele Crobu, spiega più in dettaglio la sua attività, commentando: «Con Michele ci occupiamo del rinforzamento delle rose, coordiniamo l'organizzazione degli allenamenti e selezioniamo i tecnici. Apprezzo molto il fatto che i nostri allenatori siano competenti, e patentati Uefa C o Uefa B. Tengo ad evidenziare il fatto che i ragazzi siano sempre diligenti e puntuali in occasione delle fasi di preparazione. Il nostro è un ambiente sereno e familiare. Nel complesso, le nostre squadre hanno disputato l'anno passato una stagione molto entusiasmante. L'Under 15 e l'Under 14 hanno terminato il campionato in alta classifica, e l'Under 16, pur avendolo vinto, ha perso lo spareggio contro il Torino Club al termine di una comunque buona prestazione».





Fausto Zanesi





Zanesi parla inoltre della squadra femminile, ormai divenuta parte integrante della Scuola Calcio della Besnatese, allenata da Franco Ferrari: «Le atlete saranno iscritte ad un campionato previsto dalla FIGC, e lavoreremo per raggiungere gli obiettivi futuri. Per ora, non è una nostra priorità quella di formare una squadra di adulte, ma successivamente ci attiveremo, nel caso delle giocatrici ci suggereriranno quest'idea».





https://www.sprintesport.it/femminile/2022/05/06/news/tre-bambine-coinvolgono-le-amiche-nasce-cosi-la-besnatese-femminile-519605/

La galassia biancazzurra (la Besnatese dispone di due campi a undici in erba, sul quale tutte le squadre giocano le partite casalinghe, e di uno a cinque, situato a Quinzano) comprende anche un vasto settore preagonistico. La Scuola Cacio è supervisionata da Samuele Martignoni, i Piccoli Amici sono guidati da Lorenzo Quartesan, studente di Scienze Motorie, i Pulcini da Tommaso Martinelli, Silvano Poli e Nicolò dell'Olmo, e gli Esordienti vedono al timone Samuele Osto, Luca di Nardo, e Alessandro Panza.

Zanesi ne illustra le finalità: «Intendiamo creare due nuove squadre di Piccoli Amici, per introdurre i bambini al gioco del calcio e in seguito prepararli per la fase agonistica. In queste categorie intendiamo insegnare loro le basi della tecnica, della coordinazione e del possesso di palla. Dal punto di vista societario siamo inseriti nell'Evolution Program, previsto dalla federcalcio, che ci consentirà di ospitare dei tecnici, preparatori atletici, e psicologi, con lo scopo di consolidare il settore pre-agonistico e insegnare ai nostri allenatori e istruttori le metodologie di gestione dei nostri ragazzi».





Zanesi ipotizza infine anche dei possibili traguardi: «La Prima Squadra, avendo nella passata stagione terminato vicino ai playoff, ha come obiettivo per ora quello di restare in Promozione. L'Under 18 regionale, essendo formata da giocatori nati nel 2006, un anno più giovani rispetto agli avversari, mira alla salvezza. Ritengo che la nuova Under 16, formata dai 2007, avrà delle buone possibilità di poter vincere il prossimo campionato. Anche la nuova Under 14, nella quale giocano i 2009, al primo anno sul campo a undici, è in condizioni di poter disputare una nuova bella stagione».