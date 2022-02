Niente vaccino, altra squadra alza bandiera bianca

Dopo il caso del Carignano, reso noto mercoledì 2, con l'Under 17 del team torinese costretta a ritirare il proprio gruppo che partecipava al girone D del campionato regionale piemontese, il giorno dopo c'è un nuovo forfait, questa volta nei campionati Provinciali, a causa del rifiuto ad effettuare il vaccino anti-Covid19. A ritirarsi è il Ceversama, con l'Under 15 che partecipava al campionato di Vercelli, terz'ultima in classifica con 9 punti. Il tutto è riportato nel comunicato 31 della delegazione vercellese, a pagina 4, in maniera identica a quanto aveva fatto l'organismo Regionale il giorno precedente.

« [...] le motivazioni della Società, che motiva tale scelta in ragione della decisione di diversi propri tesserati di non sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid19, con conseguente impossibilità per gli stessi di partecipare agli allenamenti ed alle competizioni ed altresì conseguente diminuzione dei calciatori disponibili, il cui numero è sceso sotto a quello necessario per poter utilmente proseguire il Campionato»

Si tratta dunque del secondo team che alza bandiera bianca e potrebbe non essere affatto l'ultimo: negli ultimi giorni, anche nell'imminenza della ripartenza dei campionati (sabato 5 e domenica 6 ci sono i recuperi) si sono alzate alcune voci di protesta, più da singoli genitori che non da dirigenti societari in realtà. Tante anche le lettere arrivate al nostro giornale, che manifestano rabbia e indignazione per l'obbligo vaccinale. Nonostante le critiche si scaglino su una presunta impraticabilità del nuovo protocollo, molte società sono comunque corse per tempo ai ripari chiedendo di completare il ciclo vaccinale ai propri tesserati e le perdite di giocatori sono state contenute.