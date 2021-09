Alcione, doppia prestazione di lusso per Fontana e Brunetti: Lecco spaventato, Giana Erminio battuto

Domenica di test match al miele per il settore giovanile dell'Alcione. Al centro sportivo di via Olivieri sono andate in scene tre gare di lusso, tutte e tre vinte dai padroni di casa. Hanno aperto le danze l'Under 16 e l'Under 15: i ragazzi di Fontana hanno fermato sul pari i pari età del Lecco, dimostrandosi all'altezza di certi palcoscenici, mentre quelli di Tonani si sono imposti contro la Giana Erminio con una valanga di gol. Spazio poi all'Under 17 di Brunetti, che si porta a casa di forza la sfida contro la Giana di Omar Barzaghi. Di seguito i link alle partite di Under 16 e Under 17, seguite direttamente sul campo.

UNDER 17

UNDER 16