Leo Team-Fonas, rimonta di due gol degli ospiti che trovano il pareggio con Zorzan e la rete di Nereo proprio nei minuti di recupero

Pareggio all'ultimo minuto per il Fonas che trova il gol del 2-2 contro il Leo Team proprio nei minuti di recupero con Nereo. Il Fonas rimonta nel secondo tempo i due gol subiti nel primo dal Leo team che va in vantaggio prima con Riccardo Giglioni e poi raddoppia con Luca Gatti. Dopo l'espulsione per doppia ammonizione subita dai padroni di casa aumenta di intensità il Fonas che nel finale trova i due gol decisivi con Davide Zorzan e Samuele Nereo.

La partenza del Leo Team è da incorniciare. Nel primo tempo la squadra del tecnico Galimberti trova due reti che sembrano mettere al sicuro il risultato. Il gol del vantaggio casalingo arriva a soli 10 minuti dall'inizio del match. La rete è firmata da Giglioni che trova il gol su una con palla in area da calcio piazzato che ha la meglio e batte tutti sul tempo. Al 25' arriva anche il secondo gol dei padroni di casa che sembrano inarrestabili. A segnare su un'azione molto simile a quella del vantaggio è questa volta Gatti che trova il guizzo decisivo per il secondo gol.

La partita sembra in controllo del Leo Team, che però nei primi minuti della ripresa si ritrova in 10 dopo l'espulsione del numero 11 El Fathi. Da qui in poi sono gli ospiti a spingere e il Leo Team cerca in tutti i modi di proteggere il doppio vantaggio.

La prestazione difensiva dei padroni di casa è importante e i padroni di casa reggono l'urto dell'attacco avversario quasi fino alla fine, ma negli ultimi 10 minuti però il muro casalingo cade. Il Fonas trova il gol che accorcia le distanze con Zorzan con un'azione partita da sinistra che trova un bel taglio in area del terzino da cui nasce il gol. Nei minuti di recupero gli ospiti si gettano in attacco e trovano così il gol del pareggio con Nereo che si ritrova il pallone tra i piedi in area di rigore e non sbaglia da pochi passi.

Finisce così in pareggio un match intenso fino agli ultimi minuti che il tecnico del Fonas, Sokol Dervishi, commenta così: «Nel secondo tempo siamo riusciti a trovare il giusto atteggiamento per ritornare in partita. L'inizio di partita ci aveva messo in difficoltà ma ne siamo venuti fuori con grande determinazione».

Galimberti, tecnico del Leo Team commenta la prestazioe della sua squadra: «Non posso che essere soddisfatto dei ragazzi oggi. La squadra ha iniziato molto bene e abbiamo trovato due gol in pochi minuti. L'espulsione ci ha penalizzato ma siamo rimasti compatti fino all'ultimo e il risultato è l'unica cosa che non è arrivata».

IL TABELLINO

LEO TEAM-FONAS 2-2

RETI (2-0, 2-2): 10' Giglioni (L), 25' Gatti (L), 38' st Zorzan (F), 48' st Nereo (F).

LEO TEAM: Brambilla, Marano, Esposito, Consonni, Cecotti, Gatti, Cavenaghi, Marchetti, Teruzzi, Giglioni, El Fathi. A disp. Grena, Chirico, Giacoia, Giovanardi, Gaspari, Ornago, Mogos, Tolotta, Bambara. All. Galimberti.

FONAS: Zefi, Altomare Andrea, Meloni Brian, Zorzan, Talarico, Arceri, Colletti, Mollo, Nereo, Savignano, Dambra. A disp. Mazzoleni, Incorvaia, Alviggi. All. Sokol.

ESPULSI: 10' st El Fathi (L).