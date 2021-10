Crema-Caravaggio: le dichiarazioni dei tecnici in virtù del 1-3 finale, Romualdi: «Abbiamo sfruttato le nostre potenzialità»

Nell'anticipo della quarta giornata sono scesi in campo il Crema e il Caravaggio. Le squadre hanno dato vita ad un match equilibrato, ricco di occasioni da gol da ambo i lati. Gli ospiti hanno avuto più freddezza sotto porta e in quindici minuti, nella fase centrale del primo tempo, trovano le tre reti vincenti con Tommaso Pilenga, Thomas Riva e Paolo Corsetti. I padroni di casa non si perdono d'animo e giocano un secondo tempo tenace trovando il gol della bandiera con Matteo Conte al 27', che però non serve a cambiare le sorti della partita. I tecnici hanno dato le loro impressioni a fine gara, trovando soddisfazione in entrambi, contenti della prova dei propri ragazzi. Romualdi del Caravaggio finalmente vede i propri giocatori esprimersi al meglio: «Finalmente abbiamo espresso le nostre potenzialità, siamo stati bravi nel concretizzare, abbiamo un reparto offensivo vario e completo. Il cambio modulo inoltre ci ha reso più compatti, bella vittoria». Fusari del Crema non si perde d'animo nonostante la sconfitta: «La partita è stata vinta da chi ha saputo concretizzare meglio le occasioni avute nel corso della gara. I ragazzi hanno giocato bene, con attenzione e ho visto un'ottima tenuta fisica, è solo mancato il gol in alcune circostanze».