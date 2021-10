Ghedi-San Lazzaro: seconda vittoria di fila per i padroni di casa, Ramera autore di una doppietta

La partita tra Ghedi e San Lazzaro termina 4-2 per i padroni di casa, che dopo la vittoria di settimana scorsa trovano il bis e vanno a 6 punti. San Lazzaro che resta a 3 punti, ospiti che non riescono a dare continuità alla vittoria della scorsa giornata.La partita si sblocca subito, quando Izzo dopo appena un minuto porta in vantaggio il San Lazzaro. Il Ghedi però non si da per vinto e riesce a prendere il sopravvento: Ramera pareggia al 15' e Tonini raddoppia al 30'. I padroni di casa vanno vicini anche al doppio vantaggio nel primo tempo, ma sprecano delle buone occasioni. Nella ripresa Ramera segna ancora: dopo un minuto dall'inizio del secondo tempo sigla la doppietta personale che porta la sua squadra sul doppio vantaggio. Il San Lazzaro prova a riaprirla, ma il palo gli nega di accorciare le distanze. Al 40' Tinini segna il 4-1, mettendo in cassaforte il risultato. In pieno recupero arriva anche il secondo gol degli ospiti: Izzo realizza il calcio di rigore assegnato dall'arbitro realizzando una doppietta, ma non basta per evitare la sconfitta.