Sestese-Universal: Mattavelli la spunta, decide l'euro-gol di Ghisletti

«Mi tengo stretto i tre punti, ma potevamo e dovevamo fare di più» così il tecnico Massimo Mattavelli ha commentato la vittoria ottenuta sull'Universal, non pienamente sodisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Una partita dove il gioco è stato spesso interrotto e dove non è stato facile giocare in modo fluido e pulito. Nel primo tempo la Sestese riesce a passare in vantaggio con un gol incredibile di Ghisletti che di mancino da fuori area infila il pallone sotto l'incrocio dei pali; nella ripresa, invece, è l'Universal a farsi vedere più volte nell'area avversaria, senza mai riuscire ad avere la giusta cattiveria ed il giusto cinismo. «Tre-quattro occasioni nitide per noi nel secondo tempo, ma non siamo riusciti a concretizzare; un vero peccato perché non ci meritavamo questa sconfitta» così Daniele Talenti, allenatore dell'Universal ha espresso la sua delusione sull'esito della partita. Dopo dieci minuti nella ripresa la chance d'oro per il pareggio capita a Turchetto, chiamato a calciare il rigore per un fallo in area di Manzetti; il capitano, però, calcia altissimo.