Darfo Boario-Ponte San Pietro: troppo forti i bergamaschi per la formazione camuna, con un poker sorridono Gamba, Leidi, Bottani e Albani

Niente da fare per il Darfo Boario di Dario Leandri, uscito sconfitto anche in questo quarto turno di campionato contro di un Ponte San Pietro che almeno per una notte si isserà al comando della graduatoria in attesa del risultato della Virtus Ciserano Bergamo. Per la squadra neroverde prova d'orgoglio e buon gioco espresso ma nonostante ciò i quattro gol incassati sono risultati inevitabili, e portano a 19 il bilancio complessivo delle reti incassate in questo avvio di stagione. Per i ragazzi di Leandri servirà ancora del tempo prima di trovare i giusti automatismi e poter sperare così nella salvezza. Mentre la squadra di Ilario Di Nicola sta dimostrando gara dopo gara una grande capacità di finalizzazione, oltre che ludica. In questo è agevolata da un attacco di spessore che vede bomber come Nicolò Gamba e Francesco Leidi in grado di far la differenza in qualsiasi momento. Da aggiungere che stavolta l’MVP va assegnato di diritto a Tommaso Bottani per la grande prestazione offerta davanti al pubblico camuno. Buono anche il turnover fatto dal tecnico bergamasco per dare a tutti la possibilità di sgranchirsi le gambe e mettere minutaggio nei polmoni. Di certo, sarà interessante vedere come proseguirà e per quanto tempo proseguirà il testa a testa fra Ponte San Pietro e VirtusCiserano Bergamo: certi, ovviamente, che questo confronto fra titani ci accompagnerà per il resto della stagione.