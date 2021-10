PalaUno-Sesto 2012 B: Laporta risponde a Nocera, Vetrano è costretto a lasciare il campo

Un punto ciascuno per PalaUno e Sesto 2012 B che terminano la gara con il risultato di 1-1. A sferrare il primo colpo è la squadra di casa, che lavora particolarmente bene sulla catena di destra. Da qui arriva la palla per Mattia Nocera che riesce a segnare la prima rete in campionato sfruttando un rimpallo favorevole al 15' minuto. Il gol galvanizza i rossoneri che prendono fiducia delle loro possibilità e continuano a imporre il proprio ritmo alla partita. Gli undici di Melfi tengono però bene il campo e fanno una prestazione quasi perfetta in difesa, aiutati da un complice PalaUno che flirta solo con il gol senza capitalizzare le numerose occasioni create. A 7' minuti dalla fine del primo tempo un blackout difensivo dei padroni di casa regala palla a Laporta che calcia a botta sicura ma trova una miracolosa risposta di Cassi che tuttavia non riesce a trattenere, permettendo ancora a Laporta di ribadire sicuro in rete per l'1-1. Cinque minuti dopo la sfida viene interrotta a causa dell'infortunio di Vetrano che cadendo mette male il braccio e si lussa la spalla: è necessario l'intervento dei soccorritori che interrompono il gioco per mezz'ora e portano via in ambulanza il numero 4 che viene costretto ad abbandonare il campo. Nel secondo tempo il leitmotiv è sempre lo stesso e la difesa ospite regge benissimo all'arrembata dei ragazzi di Zampieri che continuano a sprecare le opportunità costruite.

IL TABELLINO

PalaUno-Sesto 2012 1-1

RETI (1-0, 1-1): 15' Nocera (P), 33' Laporta (S).

PALAUNO (4-4-1-1): Cassi, Ilie, Valli, Veglia Cosimo, Fiorino, Lovisolo, Fanello, Satraoui, Buzhora, Nocera, Greco. A disp. Sforzin, Artiano Andrea, Lonardoni, Stiatti, Pedinotti, Haka, Stoppino, Alarcon, Tranca. All. Zampieri.

SESTO 2012 (4-4-2): Schingo, Brocero, Vitucci, Vetrano, Montanaro, Franco, Larjani, Trentarossi, Laporta, Vessia, Alloggio. A disp. Gesualdi, Marighella, Cassago, Lorenzini, Ventura. All. Melfi.