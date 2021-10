Seguro-Varesina: Facchinelli e Buonaurio la rimontano, Silipo in estasi e a quota sei punti

È ufficiale: il Seguro ha finalmente trovato la quadra. Dopo la vittoria in zona Cesarini di settimana scorsa contro l'Accademia Inter, i ragazzi di Silipo mietono un'altra vittima illustre del calibro della Varesina vincendo in rimonta e salendo a quota sei punti in classifica, la quale sta iniziando a diventare decisamente interessante con sei punti i sei giorni. A trascinare i blues è il centravanti che non ti aspetti, alla prima da titolare e scelto da Silipo per non far rimpiangere l'infortunato Filippo Pullano: parliamo di Leandre Facchinelli. E proprio il centravanti classe 2005 a pareggiarla al 25': servito in profondità dal solito Buonaurio, non si fa ipnotizzare da Ventimiglia e insacca il gol del pareggio. Prima dell'intervallo la rimonta è completata: i protagonisti? Sempre loro, Facchinelli e Buonaurio. Questa volta il primo si mette in proprio ma viene atterrato in area: per Ballarini di Abbiategrasso è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Buonaurio, che con la solita freddezza e lucidità da 2-1 e regala ai suoi un tè caldo dal sapore dolcissimo.

Così è, perché il Seguro va a riposo con un vantaggio più che meritato, consapevole tuttavia della forza del proprio avversario. Puntuale come non mai, la reazione ospite nella ripresa c'è eccome: quarantacinque minuti di fuoco per i padroni di casa, gestisti con qualche difficoltà ma con la consapevolezza che solo i più grandi hanno. Il risultato regge fino al triplice fischio, dopo il quale Roberto Silipo non nasconde la sua gioia: «Sono super entusiasta, la partita è stata molto simile a quella contro l'Accademia Inter. Loro hanno avuto davvero un ottimo approccio, sono davvero bravi a giocare. Dopodiché c'è stata la nostra reazione e siamo riusciti a ribaltarla». E sulla seconda vittoria consecutiva, arrivata sempre contro una big, il tecnico non ha dubbi: «Dopo le prime due giornate qualche dubbio mi era venuto, ora sto avendo le risposte che cercavo e sono molto entusiasta di come stiamo giocando».