Uesse Sarnico-Real Calepina: fanno tutto i blues, prima con Oprandi il vantaggio e poi con un'autorete di Pedroni la ricaduta

Mentre il Darfo Boario capitolava inevitabilmente contro il Ponte San Pietro, nei bassifondi della graduatoria lo scontro fra Uesse Sarnico e Real Calepina assumeva una valenza di grande rilievo in ottica salvezza. Queste due squadre infatti arrivavano da un periodo non proprio esaltante e già dalle prime battute di questa stagione hanno occupato le posizioni più periferiche della graduatoria. Per i sabini solo una vittoria nella prima giornata contro il Brusaporto, poi pesanti battute d'arresto contro Ponte San Pietro e Sporting Franciacorta. Più o meno similmente il discorso per la Real Calepina, con sconfitte pesanti contro Ponte San Pietro e Virtus Ciserano Bergamo nelle prime due giornate, poi alla terza altra sconfitta - stavolta di misura - in casa contro lo Scanzorosciate. Il calendario di certo non ha agevolato il compito della squadra di Roberto Bossoni, il quale quantomeno nelle ultime gare ha notato però un netto miglioramento circa il rendimento dei suoi che può far ben sperare per il proseguo di stagione. Stavolta infatti buona figura sul campo difficile di Sarnico, dove la Real Calepina ha strappato un punto che muove così la classifica, anche se prima o poi dovrà risolvere il problema con il proprio attacco, ancora a corto di idee: non per nulla nonostante la buona prova il gol è arrivato mediante un’autorete di Denny Pedroni, a dimostrazione del fatto che gli attaccanti del Real devono ancora trovare le giuste coordinate per arrivare a fare gol. Doppio rammarico quindi per i blues, che nonostante il vantaggio firmato da Andrea Oprandi nella ripresa non sono poi riusciti a portare in porto la barca senza incorrere negli scogli delle proprie disattenzioni: al 26’ appunto l'autorete ha permesso alla Real Calepina il pareggio dei conti. Ora alla squadra di Magri non resterà che riuscire ad esprimere il buon potenziale di cui l'organico dispone e superare così questo periodo di stallo perdurante ormai da troppo tempo. Allontanarsi dalle acque agitate è una priorità assoluta. Spazio dunque al quinto turno quando il Sarnico sarà accolto dal Mapello e la Real Calepina farà gli onori di casa il Brusaporto.