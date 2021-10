Caronnese-Morazzone: Montagno trascina i compagni e Brugnone vola in vetta alla classifica

Partita ben giocata dalla Caronnese di Brugnone che si gode il primo posto in classifica almeno per una notte. Partita complicata per i padroni di casa nel primo tempo: il Morazzone si chiude in difesa e gioca in ripartenza. Il match è complicato, ma nella ripresa i ragazzi di Brugnone vengono fuori, cominciano a giocare un buon calcio e riescono a sbloccare la partita al 14' con uno splendido gol di Gaetano Montagno: il numero 11 è lanciato in porta da un compagno e arrivato a tu per tu con il portiere avversario Russo lo salta con una finta e appoggia in rete il gol dell'1-0. Partita sbloccata e tutto in discesa per i padroni di casa che alla mezz'ora del secondo tempo trovano anche il raddoppio con il bellissimo anticipo del subentrato Lucà che di destro batte per la seconda volta Russo. I minuti restanti sono di gestione da parte dei padroni di casa, senza rischiare troppo. Brugnone è soddisfatto dei suoi e della prestazione, ma tiene alta la guardia: «Nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa di troppo e quando giochi in casa non te lo puoi permettere, loro hanno provato qualche ripartenza, ma fortunatamente non ci hanno punito. Nella ripresa abbiamo dominato e vinto meritatamente, c'è un motivo se abbiamo conquistato così tanti punti, sono sicuro che con il lavoro potremo continuare a fare bene».